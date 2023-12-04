Россия не имеет враждебных намерений по отношению к другим странам, заявил Владимир Путин
Президент России Владимир Путин во время встречи с послами иностранных государств в Кремле затронул тему состояния отношений РФ с другими странами. URA.RU собрало все заявления, которые относятся к развитию сотрудничества российского государства на международной арене.
- Россия готова к сотрудничеству с любыми странами и не имеет враждебных намерений по отношению к кому-либо. РФ готова к восстановлению выгодного сотрудничества с Южной Кореей, но решение об этом зависит от Сеула.
- Россия и ФРГ в течение более полувека развивали выгодное сотрудничество, однако оно было нарушено, в том числе благодаря инцидентам на «Северных потоках». Нынешнее замороженное сотрудничество между Москвой и Берлином не выгодно обеим странам, но прежде всего оно наносит ущерб Германии.
- Россия сожалеет об отсутствии контактов и свернутых связей со Швецией. Президент Путин также выразил сожаление в связи с решением Стокгольма отказаться от двухвековой политики неучастия в военных блоках.
- РФ придает большое значение сбалансированному внешнеполитическому курсу Алжира. Москва помнит, что Австралия была союзником СССР во время Второй мировой войны, однако сейчас Россия выражает беспокойство по поводу участия Канберры в новых блоковых структурах.
- Путин также отметил множество интересных совместных проектов с Турцией. Он выразил надежду на улучшение ситуации и в российско-британских отношениях в интересах народов обеих стран.
- Российский президент выразил надежду на то, что традиционные связи духовной близости и взаимной симпатии помогут в будущем возродить отношения между Россией и Грецией. Россия также сожалеет о приостановке сотрудничества со Словенией и поддерживает возвращение отношений с Люксембургом на позитивную ноту.
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