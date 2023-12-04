Путин рассказал об отношениях РФ с другими странами: главные тезисы президента на встрече с послами

Путин принял верительные грамоты от послов иностранных государств

04 декабря 2023 в 21:31 Размер текста - 17 +

Россия не имеет враждебных намерений по отношению к другим странам, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин во время встречи с послами иностранных государств в Кремле затронул тему состояния отношений РФ с другими странами. URA.RU собрало все заявления, которые относятся к развитию сотрудничества российского государства на международной арене. Россия готова к сотрудничеству с любыми странами и не имеет враждебных намерений по отношению к кому-либо. РФ готова к восстановлению выгодного сотрудничества с Южной Кореей, но решение об этом зависит от Сеула.

Россия и ФРГ в течение более полувека развивали выгодное сотрудничество, однако оно было нарушено, в том числе благодаря инцидентам на «Северных потоках». Нынешнее замороженное сотрудничество между Москвой и Берлином не выгодно обеим странам, но прежде всего оно наносит ущерб Германии.

Россия сожалеет об отсутствии контактов и свернутых связей со Швецией. Президент Путин также выразил сожаление в связи с решением Стокгольма отказаться от двухвековой политики неучастия в военных блоках.

РФ придает большое значение сбалансированному внешнеполитическому курсу Алжира. Москва помнит, что Австралия была союзником СССР во время Второй мировой войны, однако сейчас Россия выражает беспокойство по поводу участия Канберры в новых блоковых структурах.

Путин также отметил множество интересных совместных проектов с Турцией. Он выразил надежду на улучшение ситуации и в российско-британских отношениях в интересах народов обеих стран.

Российский президент выразил надежду на то, что традиционные связи духовной близости и взаимной симпатии помогут в будущем возродить отношения между Россией и Грецией. Россия также сожалеет о приостановке сотрудничества со Словенией и поддерживает возвращение отношений с Люксембургом на позитивную ноту.

Президент России Владимир Путин во время встречи с послами иностранных государств в Кремле затронул тему состояния отношений РФ с другими странами. URA.RU собрало все заявления, которые относятся к развитию сотрудничества российского государства на международной арене.