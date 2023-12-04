Путин: отношения России и Австралии свернуты во всех сферах

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал отношения России и Австралии. Взаимоотношения двух стран прекращены во всех сферах. Такое заявление глава государства сделал в ходе церемонии вручения верительных грамот новых послов в РФ.
«Двусторонние контакты с Австралией свернуты буквально во всех сферах», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
По его словам, у Москвы активное участие Австралии в создаваемых в Азиатско-тихоокеанском регионе закрытых блоковых структурах вызывает опасения. Российский лидер напомнил, что Австралия была союзницей России в годы борьбы с нацизмом. При этом дальнейшие отношения Москвы и Канберры носили исключительно позитивный характер.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад планирует объединить НАТО с оборонным альянсом Австралии, США и Великобритании — AUKUS. Так, по его словам, западные страны хотят привлечь новый альянс к борьбе с Россией.
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