Путин: отношения России и Австралии свернуты во всех сферах

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Путин заявил, что у Москвы вызывает опасение участие Австралии в закрытых блоковых структурах в АТР Фото:

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал отношения России и Австралии. Взаимоотношения двух стран прекращены во всех сферах. Такое заявление глава государства сделал в ходе церемонии вручения верительных грамот новых послов в РФ.

«Двусторонние контакты с Австралией свернуты буквально во всех сферах», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

По его словам, у Москвы активное участие Австралии в создаваемых в Азиатско-тихоокеанском регионе закрытых блоковых структурах вызывает опасения. Российский лидер напомнил, что Австралия была союзницей России в годы борьбы с нацизмом. При этом дальнейшие отношения Москвы и Канберры носили исключительно позитивный характер.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад планирует объединить НАТО с оборонным альянсом Австралии, США и Великобритании — AUKUS. Так, по его словам, западные страны хотят привлечь новый альянс к борьбе с Россией.

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Президент РФ Владимир Путин прокомментировал отношения России и Австралии. Взаимоотношения двух стран прекращены во всех сферах. Такое заявление глава государства сделал в ходе церемонии вручения верительных грамот новых послов в РФ. «Двусторонние контакты с Австралией свернуты буквально во всех сферах», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». По его словам, у Москвы активное участие Австралии в создаваемых в Азиатско-тихоокеанском регионе закрытых блоковых структурах вызывает опасения. Российский лидер напомнил, что Австралия была союзницей России в годы борьбы с нацизмом. При этом дальнейшие отношения Москвы и Канберры носили исключительно позитивный характер. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад планирует объединить НАТО с оборонным альянсом Австралии, США и Великобритании — AUKUS. Так, по его словам, западные страны хотят привлечь новый альянс к борьбе с Россией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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