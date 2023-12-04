Путин: отношения России и Австралии свернуты во всех сферах

04 декабря 2023 в 21:04 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что у Москвы вызывает опасение участие Австралии в закрытых блоковых структурах в АТР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент РФ Владимир Путин прокомментировал отношения России и Австралии. Взаимоотношения двух стран прекращены во всех сферах. Такое заявление глава государства сделал в ходе церемонии вручения верительных грамот новых послов в РФ. «Двусторонние контакты с Австралией свернуты буквально во всех сферах», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». По его словам, у Москвы активное участие Австралии в создаваемых в Азиатско-тихоокеанском регионе закрытых блоковых структурах вызывает опасения. Российский лидер напомнил, что Австралия была союзницей России в годы борьбы с нацизмом. При этом дальнейшие отношения Москвы и Канберры носили исключительно позитивный характер. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад планирует объединить НАТО с оборонным альянсом Австралии, США и Великобритании — AUKUS. Так, по его словам, западные страны хотят привлечь новый альянс к борьбе с Россией.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал отношения России и Австралии. Взаимоотношения двух стран прекращены во всех сферах. Такое заявление глава государства сделал в ходе церемонии вручения верительных грамот новых послов в РФ. «Двусторонние контакты с Австралией свернуты буквально во всех сферах», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». По его словам, у Москвы активное участие Австралии в создаваемых в Азиатско-тихоокеанском регионе закрытых блоковых структурах вызывает опасения. Российский лидер напомнил, что Австралия была союзницей России в годы борьбы с нацизмом. При этом дальнейшие отношения Москвы и Канберры носили исключительно позитивный характер. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад планирует объединить НАТО с оборонным альянсом Австралии, США и Великобритании — AUKUS. Так, по его словам, западные страны хотят привлечь новый альянс к борьбе с Россией.