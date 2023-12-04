Путин разочарован новой политикой Швеции

Новая политика Швеции, которая отказалась от своего векового принципа неприсоединения к военным блокам, вызывает сожаление в России. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе своего выступления в Кремле.
«Отказ Стокгольма от двухвековой политики неучастия в военных блоках вызывает сожаление», — заявил Путин. Трансляцию выступления ведет телеканал «Россия 24». Таким заявлением российский президент отреагировал на желание Швеции присоединиться к альянсу НАТО.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Швеция скоро присоединится к блоку, передает A42. По его словам, это должно произойти до 29 ноября текущего года.
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