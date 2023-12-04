ГА ООН приняла резолюцию России по оружию в космосе

05 декабря 2023 в 01:46 Размер текста - 17 +

Резолюцию поддержали большинство стран Фото: Роскосмос Россия внесла на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН резолюцию, призывающую страны не размещать первыми оружия в космосе. Документ был принят на голосовании большинством участников. «Россия внесла проект резолюции „Неразмещение первыми оружия в космосе“ от имени ряда стран, в том числе Белоруссии, Китая, Кубы, КНДР, Сирии, Бразилии, Казахстана. За резолюцию проголосовали 127 стран, против -51. Воздержались шесть государств», — передает РИА Новости содержание документа и итоги голосования. Согласно документу резолюции, Россия призывает все страны, особенно обладающие космическим потенциалом, дать обязательство не размещать оружие в космическом пространстве. Генассамблея также просит участников начать работу по обновленному проекту договора от 2008 года о предотвращении размещения оружия в космосе, предложенного Россией и Китаем. Россия призывала всех членов международного сообщества присоединиться к обязательствам о неразмещении оружия в космосе в ноябре 2023 года. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сделал соответствующее заявление после того, как КНДР запустила разведывательный спутник в космическое пространство. Аппарат сделал снимки Белого дома, Пентагона и военных авианосцев США, передает RT.

Россия внесла на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН резолюцию, призывающую страны не размещать первыми оружия в космосе. Документ был принят на голосовании большинством участников. «Россия внесла проект резолюции „Неразмещение первыми оружия в космосе“ от имени ряда стран, в том числе Белоруссии, Китая, Кубы, КНДР, Сирии, Бразилии, Казахстана. За резолюцию проголосовали 127 стран, против -51. Воздержались шесть государств», — передает РИА Новости содержание документа и итоги голосования. Согласно документу резолюции, Россия призывает все страны, особенно обладающие космическим потенциалом, дать обязательство не размещать оружие в космическом пространстве. Генассамблея также просит участников начать работу по обновленному проекту договора от 2008 года о предотвращении размещения оружия в космосе, предложенного Россией и Китаем. Россия призывала всех членов международного сообщества присоединиться к обязательствам о неразмещении оружия в космосе в ноябре 2023 года. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сделал соответствующее заявление после того, как КНДР запустила разведывательный спутник в космическое пространство. Аппарат сделал снимки Белого дома, Пентагона и военных авианосцев США, передает RT.