04 декабря 2023

«Известия»: Россия готова к переговорам с Украиной на территории западной страны

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Выставка военных трофеев в музее ОДО. Екатеринбург, мвс украины, мвд украины, милиция украины, военный трофей
На Украине по указке Запада готовы конфликтовать до последнего солдата Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия готова к переговорам с Украиной, которые можно провести, в том числе на территории западной страны. Об этом сообщил высокопоставленный источник.

«В РФ допускают переговоры с Киевом в западной стране. Вероятнее всего, роль посредника может достаться стране, не входящей в блок НАТО», — пишут «Известия».

В материале говорится, что услуги посредника Москве и Киеву все еще готов оказать Будапешт. В России не отвергают подобные предложения. Но Украина и ее западные партнеры не показывают готовности договариваться с Москвой, говорят в МИД РФ. Киев стремится неукоснительно следовать указанию Запада и продолжать конфликт до последнего украинца, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе с журналистами.

О тайных мирных переговорах между Россией и Украиной заявлял американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на свои источники. По его словам, переговоры быстро набрали темп, а их движущей силой стали два высокопоставленных генерала. Это начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов и главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

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Россия готова к переговорам с Украиной, которые можно провести, в том числе на территории западной страны. Об этом сообщил высокопоставленный источник. «В РФ допускают переговоры с Киевом в западной стране. Вероятнее всего, роль посредника может достаться стране, не входящей в блок НАТО», — пишут «Известия». В материале говорится, что услуги посредника Москве и Киеву все еще готов оказать Будапешт. В России не отвергают подобные предложения. Но Украина и ее западные партнеры не показывают готовности договариваться с Москвой, говорят в МИД РФ. Киев стремится неукоснительно следовать указанию Запада и продолжать конфликт до последнего украинца, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе с журналистами. О тайных мирных переговорах между Россией и Украиной заявлял американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на свои источники. По его словам, переговоры быстро набрали темп, а их движущей силой стали два высокопоставленных генерала. Это начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов и главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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