«Известия»: Россия готова к переговорам с Украиной на территории западной страны

05 декабря 2023 в 03:10 Размер текста - 17 +

На Украине по указке Запада готовы конфликтовать до последнего солдата Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия готова к переговорам с Украиной, которые можно провести, в том числе на территории западной страны. Об этом сообщил высокопоставленный источник. «В РФ допускают переговоры с Киевом в западной стране. Вероятнее всего, роль посредника может достаться стране, не входящей в блок НАТО», — пишут «Известия». В материале говорится, что услуги посредника Москве и Киеву все еще готов оказать Будапешт. В России не отвергают подобные предложения. Но Украина и ее западные партнеры не показывают готовности договариваться с Москвой, говорят в МИД РФ. Киев стремится неукоснительно следовать указанию Запада и продолжать конфликт до последнего украинца, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе с журналистами. О тайных мирных переговорах между Россией и Украиной заявлял американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на свои источники. По его словам, переговоры быстро набрали темп, а их движущей силой стали два высокопоставленных генерала. Это начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов и главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

Россия готова к переговорам с Украиной, которые можно провести, в том числе на территории западной страны. Об этом сообщил высокопоставленный источник. «В РФ допускают переговоры с Киевом в западной стране. Вероятнее всего, роль посредника может достаться стране, не входящей в блок НАТО», — пишут «Известия». В материале говорится, что услуги посредника Москве и Киеву все еще готов оказать Будапешт. В России не отвергают подобные предложения. Но Украина и ее западные партнеры не показывают готовности договариваться с Москвой, говорят в МИД РФ. Киев стремится неукоснительно следовать указанию Запада и продолжать конфликт до последнего украинца, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе с журналистами. О тайных мирных переговорах между Россией и Украиной заявлял американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на свои источники. По его словам, переговоры быстро набрали темп, а их движущей силой стали два высокопоставленных генерала. Это начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов и главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный.