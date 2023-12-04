NBC: демократы и республиканцы США не договорились по сделке об Украине

Переговоры Демократической и Республиканской партии США провалились в попытке договориться по закону о защите границ и решения миграционного кризиса, что позволило бы согласовать запрос на дополнительную поддержку Украине, Израиля и Тайваня. Об этом со ссылкой на представителей конгресса сообщает телеканал NBC News.
«Переговоры в сенате по ужесточению правил о предоставлении убежища провалились. Республиканцы заявляют, что заблокируют запрос президента Джо Байдена на иностранную помощь без иммиграционных изменений», —
Попытки оппонентов договориться завершились «глубокими разногласиями». Лидер партии демократов Чак Шумер раскритиковал политических противников, заявив, что их интересы «продиктованы» бывшим президентом США Дональдом Трампом.
Украина на фоне рекордного долга и дефицита бюджета в полтора раза нарастила пакет американских гособлигаций. Опрошенные эксперты рассказали, что эти действия страхуют Киев от политической нестабильности в США и выгодны президенту страны Джо Байдену перед выборами в 2024 году. Высока вероятность, что значительная часть помощи оседает на финансовом рынке США, заявил эксперт по налогам, корпоративному управлению и защите личных активов Антон Свирякин.
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