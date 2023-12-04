04 декабря 2023

Челябинский замкомполка Гагарин показал работу кухни на передовой. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Борис Подольный и Юрий Подоляка посетили цех по пошиву текстильной продукции для нужд СВО. Челябинск, ангел, швейный цех, гагарин юрий
Юрий «Ангел» Гагарин показал работу полевой кухни Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Замкомандир мотострелкового полка и сопредседатель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ), челябинец Юрий «Ангел» Гагарин показал работу полевой кухни на передовой. На ней бойцы сортировали прибывшую гуманитарную помощь, сообщил руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий.

«Получили мы от вас гуманитарку, сейчас распределяем по ротам, батальонам. Большое спасибо за сухофрукты, наш повар будет варить из него компот. Показывают нашу стационарную столовую и кухню. Все цивильно», — сообщил URA.RU Рыжий.

Продукты были доставлены в 340 мотострелковый полк. Гагарин поблагодарил всех за доставленную гуманитарную помощь и отметил, что продукты будут распределены между столовыми и бойцами.

Ранее URA.RU сообщало, что Гагарина наградили медалью «За храбрость» в селе Старомлиновка (ДНР). Награду «Ангел» получил после боя вблизи Старомлиновки. Там он возглавил оборону под интенсивным огнем и не потерял ни одного бойца и ни одной единицы техники.

На передовой распаковывают коробки с гуманитарной помощью
На передовой распаковывают коробки с гуманитарной помощью
Юрий «Ангел» Гагарин показал работу полевой кухни
Юрий «Ангел» Гагарин показал работу полевой кухни

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Замкомандир мотострелкового полка и сопредседатель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ), челябинец Юрий «Ангел» Гагарин показал работу полевой кухни на передовой. На ней бойцы сортировали прибывшую гуманитарную помощь, сообщил руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий. «Получили мы от вас гуманитарку, сейчас распределяем по ротам, батальонам. Большое спасибо за сухофрукты, наш повар будет варить из него компот. Показывают нашу стационарную столовую и кухню. Все цивильно», — сообщил URA.RU Рыжий. Продукты были доставлены в 340 мотострелковый полк. Гагарин поблагодарил всех за доставленную гуманитарную помощь и отметил, что продукты будут распределены между столовыми и бойцами. Ранее URA.RU сообщало, что Гагарина наградили медалью «За храбрость» в селе Старомлиновка (ДНР). Награду «Ангел» получил после боя вблизи Старомлиновки. Там он возглавил оборону под интенсивным огнем и не потерял ни одного бойца и ни одной единицы техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...