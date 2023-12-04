Челябинский замкомполка Гагарин показал работу кухни на передовой. Фото, видео

05 декабря 2023 в 09:54 Размер текста - 17 +

Юрий «Ангел» Гагарин показал работу полевой кухни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Замкомандир мотострелкового полка и сопредседатель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ), челябинец Юрий «Ангел» Гагарин показал работу полевой кухни на передовой. На ней бойцы сортировали прибывшую гуманитарную помощь, сообщил руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий. «Получили мы от вас гуманитарку, сейчас распределяем по ротам, батальонам. Большое спасибо за сухофрукты, наш повар будет варить из него компот. Показывают нашу стационарную столовую и кухню. Все цивильно», — сообщил URA.RU Рыжий. Продукты были доставлены в 340 мотострелковый полк. Гагарин поблагодарил всех за доставленную гуманитарную помощь и отметил, что продукты будут распределены между столовыми и бойцами. Ранее URA.RU сообщало, что Гагарина наградили медалью «За храбрость» в селе Старомлиновка (ДНР). Награду «Ангел» получил после боя вблизи Старомлиновки. Там он возглавил оборону под интенсивным огнем и не потерял ни одного бойца и ни одной единицы техники. На передовой распаковывают коробки с гуманитарной помощью ОНФ Челябинской области Юрий «Ангел» Гагарин показал работу полевой кухни ОНФ Челябинской области

Замкомандир мотострелкового полка и сопредседатель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ), челябинец Юрий «Ангел» Гагарин показал работу полевой кухни на передовой. На ней бойцы сортировали прибывшую гуманитарную помощь, сообщил руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий. «Получили мы от вас гуманитарку, сейчас распределяем по ротам, батальонам. Большое спасибо за сухофрукты, наш повар будет варить из него компот. Показывают нашу стационарную столовую и кухню. Все цивильно», — сообщил URA.RU Рыжий. Продукты были доставлены в 340 мотострелковый полк. Гагарин поблагодарил всех за доставленную гуманитарную помощь и отметил, что продукты будут распределены между столовыми и бойцами. Ранее URA.RU сообщало, что Гагарина наградили медалью «За храбрость» в селе Старомлиновка (ДНР). Награду «Ангел» получил после боя вблизи Старомлиновки. Там он возглавил оборону под интенсивным огнем и не потерял ни одного бойца и ни одной единицы техники.