В Тюмени простятся с погибшим на СВО жителем ЯНАО

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Мужчина погиб 26 ноября при выполнении боевой задачи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Тюмени простятся с погибшим в ходе спецоперации жителем Ноябрьска (ЯНАО). Об этом сообщили в администрации Нижнетавдинского района (Тюменская область). Мужчина погиб 26 ноября при выполнении боевой задачи.

«Кудымов Олег родился 13 апреля 1992 года в г. Ноябрьске. <…> В феврале 2023 года принял решение заключить контракт на военную службу. Погиб Кудымов 26 ноября при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции», — сообщили в администрации. Прощание с бойцом пройдет на Червишевском кладбище 6 декабря.

Ранее URA.RU писало, что в Уватском районе простились с мобилизованным, погибшим на СВО. Он воевал в пехотных войсках, однако, получив ранение, перешел служить в медсанчасть.

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В Тюмени простятся с погибшим в ходе спецоперации жителем Ноябрьска (ЯНАО). Об этом сообщили в администрации Нижнетавдинского района (Тюменская область). Мужчина погиб 26 ноября при выполнении боевой задачи. «Кудымов Олег родился 13 апреля 1992 года в г. Ноябрьске. <…> В феврале 2023 года принял решение заключить контракт на военную службу. Погиб Кудымов 26 ноября при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции», — сообщили в администрации. Прощание с бойцом пройдет на Червишевском кладбище 6 декабря. Ранее URA.RU писало, что в Уватском районе простились с мобилизованным, погибшим на СВО. Он воевал в пехотных войсках, однако, получив ранение, перешел служить в медсанчасть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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