В Тюмени простятся с погибшим на СВО жителем ЯНАО

В Тюмени простятся с погибшим в ходе спецоперации жителем Ноябрьска (ЯНАО). Об этом сообщили в администрации Нижнетавдинского района (Тюменская область). Мужчина погиб 26 ноября при выполнении боевой задачи.
«Кудымов Олег родился 13 апреля 1992 года в г. Ноябрьске. <…> В феврале 2023 года принял решение заключить контракт на военную службу. Погиб Кудымов 26 ноября при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции», — сообщили в администрации. Прощание с бойцом пройдет на Червишевском кладбище 6 декабря.
Ранее URA.RU писало, что в Уватском районе простились с мобилизованным, погибшим на СВО. Он воевал в пехотных войсках, однако, получив ранение, перешел служить в медсанчасть.
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