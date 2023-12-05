В Тюмени простятся с погибшим на СВО жителем ЯНАО

05 декабря 2023 в 11:28 Размер текста - 17 +

Мужчина погиб 26 ноября при выполнении боевой задачи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Тюмени простятся с погибшим в ходе спецоперации жителем Ноябрьска (ЯНАО). Об этом сообщили в администрации Нижнетавдинского района (Тюменская область). Мужчина погиб 26 ноября при выполнении боевой задачи. «Кудымов Олег родился 13 апреля 1992 года в г. Ноябрьске. <…> В феврале 2023 года принял решение заключить контракт на военную службу. Погиб Кудымов 26 ноября при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции», — сообщили в администрации. Прощание с бойцом пройдет на Червишевском кладбище 6 декабря. Ранее URA.RU писало, что в Уватском районе простились с мобилизованным, погибшим на СВО. Он воевал в пехотных войсках, однако, получив ранение, перешел служить в медсанчасть.

В Тюмени простятся с погибшим в ходе спецоперации жителем Ноябрьска (ЯНАО). Об этом сообщили в администрации Нижнетавдинского района (Тюменская область). Мужчина погиб 26 ноября при выполнении боевой задачи. «Кудымов Олег родился 13 апреля 1992 года в г. Ноябрьске. <…> В феврале 2023 года принял решение заключить контракт на военную службу. Погиб Кудымов 26 ноября при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции», — сообщили в администрации. Прощание с бойцом пройдет на Червишевском кладбище 6 декабря. Ранее URA.RU писало, что в Уватском районе простились с мобилизованным, погибшим на СВО. Он воевал в пехотных войсках, однако, получив ранение, перешел служить в медсанчасть.