Тюменские власти пригрозили наказать дорожников за некачественную уборку снега

05 декабря 2023 в 13:16 Размер текста - 17 +

За срывы работ и игнорирование требований подрядчиков будут наказывать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Тюмени поручили дорожным рабочим организовать быструю и качественную уборка снега с улиц и дорог города. Об этом сообщили в администрации Тюмени. По словам замглавы города Петра Вагина, за срывы работ и игнорирование требований подрядчиков будут наказывать. «Напомню, что за невыполнение контрактных обязательств, срыв работ и игнорирование требований будут применяться штрафные санкции вплоть до расторжения муниципальных договоров. За несоблюдение правил благоустройства города также предусмотрены административные штрафы. Работа по уборке снега находится на особом контроле», — приводит мэрия слова Вагина. Замглавы также добавил, что работы по уборке снега должны проводиться круглосуточно. Он поручил очистить улицы до наступления холодов. По его словам, сейчас важно вывезти снег на полигоны, исключить накат и убрать последствия непогоды с тротуаров и подходов к школам, детским садам и поликлиникам. Ранее URA.RU писало, что за прошедшие выходные в Тюмени выпала месячная норма осадков. Глава города Руслан Кухарук отчитал дорожников за некачественную уборку снега и поручил привлечь дополнительную технику для расчистки улиц.

Власти Тюмени поручили дорожным рабочим организовать быструю и качественную уборка снега с улиц и дорог города. Об этом сообщили в администрации Тюмени. По словам замглавы города Петра Вагина, за срывы работ и игнорирование требований подрядчиков будут наказывать. «Напомню, что за невыполнение контрактных обязательств, срыв работ и игнорирование требований будут применяться штрафные санкции вплоть до расторжения муниципальных договоров. За несоблюдение правил благоустройства города также предусмотрены административные штрафы. Работа по уборке снега находится на особом контроле», — приводит мэрия слова Вагина. Замглавы также добавил, что работы по уборке снега должны проводиться круглосуточно. Он поручил очистить улицы до наступления холодов. По его словам, сейчас важно вывезти снег на полигоны, исключить накат и убрать последствия непогоды с тротуаров и подходов к школам, детским садам и поликлиникам. Ранее URA.RU писало, что за прошедшие выходные в Тюмени выпала месячная норма осадков. Глава города Руслан Кухарук отчитал дорожников за некачественную уборку снега и поручил привлечь дополнительную технику для расчистки улиц.