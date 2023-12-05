Минфин предложил сделать льготную ипотеку менее доступной

05 декабря 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

Для некоторых городов урежут максимальный размер кредита по льготной ипотеке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Минфин РФ выдвинул предложение изменить программу льготной ипотеки. Первоначальный взнос по ней может вырасти до 30%. Данный проект уже внесен в правительство РФ. Об этом сообщает замминистра финансов Иван Чебесков. «Минфин РФ предлагает поднять минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20% до 30%», — передает «Интерфакс» слова Чебескова. Также в ведомстве предложили вдвое урезать для Москвы и Санкт-Петербурга максимальный размер кредита по льготной ипотеке. Он будет составлять шесть миллионов рублей. Кроме того, выдвинуто предложение по ограничению возможности получения заемщиками нескольких кредитов в рамках ипотечных программ по льготным кредитам. Ранее сообщалось, что Центробанк предложил повысить ставки по льготной ипотеке до рыночного уровня. Данная мера необходима для сокращения разницы цен на вторичном и первичном рынках жилья. Также ЦБ предложил отказаться от широкого формата программ по льготной ипотеке в пользу адресного. Уточняется, что данная ситуация несет за собой риски и банкам, и заемщикам. Кроме того, российский кабмин намерен повысить первоначальный взнос по программе льготной ипотеки. Вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил, что данное повышение поможет стабилизировать объем выдачи ипотечных займов, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минфин РФ выдвинул предложение изменить программу льготной ипотеки. Первоначальный взнос по ней может вырасти до 30%. Данный проект уже внесен в правительство РФ. Об этом сообщает замминистра финансов Иван Чебесков. «Минфин РФ предлагает поднять минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20% до 30%», — передает «Интерфакс» слова Чебескова. Также в ведомстве предложили вдвое урезать для Москвы и Санкт-Петербурга максимальный размер кредита по льготной ипотеке. Он будет составлять шесть миллионов рублей. Кроме того, выдвинуто предложение по ограничению возможности получения заемщиками нескольких кредитов в рамках ипотечных программ по льготным кредитам. Ранее сообщалось, что Центробанк предложил повысить ставки по льготной ипотеке до рыночного уровня. Данная мера необходима для сокращения разницы цен на вторичном и первичном рынках жилья. Также ЦБ предложил отказаться от широкого формата программ по льготной ипотеке в пользу адресного. Уточняется, что данная ситуация несет за собой риски и банкам, и заемщикам. Кроме того, российский кабмин намерен повысить первоначальный взнос по программе льготной ипотеки. Вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил, что данное повышение поможет стабилизировать объем выдачи ипотечных займов, передает «Национальная служба новостей».