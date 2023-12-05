Минфин предложил сделать льготную ипотеку менее доступной

Минфин РФ выдвинул предложение изменить программу льготной ипотеки. Первоначальный взнос по ней может вырасти до 30%. Данный проект уже внесен в правительство РФ. Об этом сообщает замминистра финансов Иван Чебесков.
«Минфин РФ предлагает поднять минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20% до 30%», — передает «Интерфакс» слова Чебескова. Также в ведомстве предложили вдвое урезать для Москвы и Санкт-Петербурга максимальный размер кредита по льготной ипотеке. Он будет составлять шесть миллионов рублей. Кроме того, выдвинуто предложение по ограничению возможности получения заемщиками нескольких кредитов в рамках ипотечных программ по льготным кредитам.
Ранее сообщалось, что Центробанк предложил повысить ставки по льготной ипотеке до рыночного уровня. Данная мера необходима для сокращения разницы цен на вторичном и первичном рынках жилья. Также ЦБ предложил отказаться от широкого формата программ по льготной ипотеке в пользу адресного. Уточняется, что данная ситуация несет за собой риски и банкам, и заемщикам. Кроме того, российский кабмин намерен повысить первоначальный взнос по программе льготной ипотеки. Вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил, что данное повышение поможет стабилизировать объем выдачи ипотечных займов, передает «Национальная служба новостей».
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