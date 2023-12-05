Якушев выступит накануне съезда «Единой России»

05 декабря 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев уехал в Нижний Новгород Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полпред президента в УрФО Владимир Якушев 5 декабря отправился в Нижний Новгород. Там он выступит в канун съезда «Единой России» (ЕР), связанного с грядущими президентскими выборами. «Перед съездом ЕР Якушев выступит на дискуссионной площадке „Верю в Россию“. Там представители регионов, промышленники, аграрии, молодые ученые обсудят развитие экономики и технологический суверенитет страны», — сообщает пресс-служба полпредства. Это вторая из трех дискуссионных площадок в преддверии съезда. Первая площадка — «Горжусь Россией» — состоялась в Ростовской области в конце ноября. Третья — «Будущее России» — пройдет в Москве. Сам съезд намечен на 17 декабря, он пройдет на выставке «Россия» на ВДНХ. Предполагается, что на нем обсудят предвыборную кампанию «первого лица».

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев 5 декабря отправился в Нижний Новгород. Там он выступит в канун съезда «Единой России» (ЕР), связанного с грядущими президентскими выборами. «Перед съездом ЕР Якушев выступит на дискуссионной площадке „Верю в Россию“. Там представители регионов, промышленники, аграрии, молодые ученые обсудят развитие экономики и технологический суверенитет страны», — сообщает пресс-служба полпредства. Это вторая из трех дискуссионных площадок в преддверии съезда. Первая площадка — «Горжусь Россией» — состоялась в Ростовской области в конце ноября. Третья — «Будущее России» — пройдет в Москве. Сам съезд намечен на 17 декабря, он пройдет на выставке «Россия» на ВДНХ. Предполагается, что на нем обсудят предвыборную кампанию «первого лица».