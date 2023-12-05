Конгресс США не одобрил ни одного пакета помощи Украине после смены спикера

05 декабря 2023 в 14:50 Размер текста - 17 +

Обсуждения помощи Украине могут начаться после рождественских каникул Фото: Ксения Сальникова © URA.RU Американский Конгресс после избрания нового спикера палаты представителей Майка Джонсона 25 октября не согласовал ни одного пакета помощи киевскому режиму. Власти США до сих пор не выбрали дату рассмотрения законопроекта о средствах для Украины. По наблюдениям РИА Новости, если Конгресс не успеет договориться о помощи Киеву сейчас, то этим придется заняться после рождественских каникул. Палата представителей начнет свою работу 9 января, а сенат — 8 января. У сенаторов есть максимум 30 часов на рассмотрение проекта, после чего по нему начинается голосование. Самую раннюю дату назвали 6 декабря. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что государство перестанет отправлять помощь, если не будет хватать финансирования. Спикер палаты представителей Джонсон подчеркнул, что республиканцы хотят выделять денежные средства на охрану госграницы, а не на помощь Украине. Директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг сообщила, что в США могут иссякнуть ресурсы на закупку дополнительного вооружения и техники для Украины, а также для предоставления техники из американских военных запасов. Сенат США выступил с идеей сократить финансовую помощь Киеву до 4,5 миллиардов долларов, в то время как Белый дом запрашивал на эти цели 24 миллиарда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Американский Конгресс после избрания нового спикера палаты представителей Майка Джонсона 25 октября не согласовал ни одного пакета помощи киевскому режиму. Власти США до сих пор не выбрали дату рассмотрения законопроекта о средствах для Украины. По наблюдениям РИА Новости, если Конгресс не успеет договориться о помощи Киеву сейчас, то этим придется заняться после рождественских каникул. Палата представителей начнет свою работу 9 января, а сенат — 8 января. У сенаторов есть максимум 30 часов на рассмотрение проекта, после чего по нему начинается голосование. Самую раннюю дату назвали 6 декабря. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что государство перестанет отправлять помощь, если не будет хватать финансирования. Спикер палаты представителей Джонсон подчеркнул, что республиканцы хотят выделять денежные средства на охрану госграницы, а не на помощь Украине. Директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг сообщила, что в США могут иссякнуть ресурсы на закупку дополнительного вооружения и техники для Украины, а также для предоставления техники из американских военных запасов. Сенат США выступил с идеей сократить финансовую помощь Киеву до 4,5 миллиардов долларов, в то время как Белый дом запрашивал на эти цели 24 миллиарда.