Где в Тюмени стать моржом

Тюменские моржи предлагают встретить Новый год в проруби

05 декабря 2023 в 15:52 Размер текста - 17 +

Для начинающих моржей в Тюмени организованы мастер-классы по закаливанию Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Любители зимнего плаванья ликуют — в Тюмень идут аномальные морозы. Редакция URA.RU сделала подборку мест, где можно искупаться в холода. Клуб моржей «Кристалл» на пруду Студенческом Располагается почти в центре города, в районе Студгородка. Один из старейших клубов зимнего плаванья. Из достопримечательностей — водоем с видом на церковь. Сам клуб — большой деревянный дом с местом для переодевания и отдыха. Для любителей зимнего плавания пока доступна одна баня, новую обещают скоро достроить. Клуб «Моржи Тюмени» на озере Кривом Удаленно от центра, но можно добраться на общественном транспорте. Располагается возле Салаирского тракта, а заречной части города. Работает каждый день с 16:00, а значит погружение в лучах предзакатного солнца обеспечено. Баня и раздевалка для закаленных тоже прилагается. «АквАйСпорт-Тюмень» на озере Чемпионов Один из самых многочисленных клубов моржей в Тюмени. Длина проруби, вырубленной в этом году — 25 метров. И один из самых чистых тюменских водоемов. Кроме традиционных заплывов и соревнований в клубе можно даже встретить Новый год в проруби. Находится на 10-м километре объездной дороги. Клуб «Ювента» на озере Андреевском В поселке Боровский ждут всех любителей не только зимнего плаванья, но и бега. В «несезон», то есть летом, моржи развлекают себя бегом на длинные дистанции. Из преимуществ — чистый воздух и вода. Кстати, именно здесь можно научится закаливанию — по воскресеньям проводятся мастер-классы для начинающих любителей зимнего плаванья. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Любители зимнего плаванья ликуют — в Тюмень идут аномальные морозы. Редакция URA.RU сделала подборку мест, где можно искупаться в холода. Клуб моржей «Кристалл» на пруду Студенческом Располагается почти в центре города, в районе Студгородка. Один из старейших клубов зимнего плаванья. Из достопримечательностей — водоем с видом на церковь. Сам клуб — большой деревянный дом с местом для переодевания и отдыха. Для любителей зимнего плавания пока доступна одна баня, новую обещают скоро достроить. Клуб «Моржи Тюмени» на озере Кривом Удаленно от центра, но можно добраться на общественном транспорте. Располагается возле Салаирского тракта, а заречной части города. Работает каждый день с 16:00, а значит погружение в лучах предзакатного солнца обеспечено. Баня и раздевалка для закаленных тоже прилагается. «АквАйСпорт-Тюмень» на озере Чемпионов Один из самых многочисленных клубов моржей в Тюмени. Длина проруби, вырубленной в этом году — 25 метров. И один из самых чистых тюменских водоемов. Кроме традиционных заплывов и соревнований в клубе можно даже встретить Новый год в проруби. Находится на 10-м километре объездной дороги. Клуб «Ювента» на озере Андреевском В поселке Боровский ждут всех любителей не только зимнего плаванья, но и бега. В «несезон», то есть летом, моржи развлекают себя бегом на длинные дистанции. Из преимуществ — чистый воздух и вода. Кстати, именно здесь можно научится закаливанию — по воскресеньям проводятся мастер-классы для начинающих любителей зимнего плаванья.