Житель Тюмени забил до смерти курганца и спрятал тело рядом с трассой. Фото, видео

05 декабря 2023 в 17:31 Размер текста - 17 +

Следователи нашли тело погибшего курганца рядом с трассой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники СУСК по Курганской области задержали жителя Тюмени. Мужчина подозревается в совершении убийства жителя поселка Каргаполье (Курганская область), который пропал без вести летом. Тюменец сознался, что причастен к смерти человека. Тело погибшего он спрятал после инцидента у автодороги, сообщается на сайте областного следкома. «37-летнему жителю Тюмени следственными предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). <…> злоумышленник жестоко избил мужчину, причинив ему телесные повреждения, несовместимые с жизнью», — рассказали в пресс-службе следственного управления. Тело на машине он вывез и спрятал в поле рядом с дорогой Шадринск — Ялуторовск. Вычислить тюменца удалось в ходе следственных действий. Пропавшего мужчину искали через круг его знакомых. Так вышли на подозреваемого. В ходе допроса мужчина сознался, что был летом в гостях у курганского родственника. В том же доме проживал погибший курганец. В результате конфликта тюменец сильно избил оппонента, причинив ему смертельные травмы. Подозреваемого поместили в СИЗО. «В рамках расследования уголовного дела устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, собирается и фиксируется доказательная база», — сообщили в ведомстве. Курганские следователи нашли тело пропавшего без вести человека убитым рядом с трассой фото: СУ СКР по Курганской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники СУСК по Курганской области задержали жителя Тюмени. Мужчина подозревается в совершении убийства жителя поселка Каргаполье (Курганская область), который пропал без вести летом. Тюменец сознался, что причастен к смерти человека. Тело погибшего он спрятал после инцидента у автодороги, сообщается на сайте областного следкома. «37-летнему жителю Тюмени следственными предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). <…> злоумышленник жестоко избил мужчину, причинив ему телесные повреждения, несовместимые с жизнью», — рассказали в пресс-службе следственного управления. Тело на машине он вывез и спрятал в поле рядом с дорогой Шадринск — Ялуторовск. Вычислить тюменца удалось в ходе следственных действий. Пропавшего мужчину искали через круг его знакомых. Так вышли на подозреваемого. В ходе допроса мужчина сознался, что был летом в гостях у курганского родственника. В том же доме проживал погибший курганец. В результате конфликта тюменец сильно избил оппонента, причинив ему смертельные травмы. Подозреваемого поместили в СИЗО. «В рамках расследования уголовного дела устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, собирается и фиксируется доказательная база», — сообщили в ведомстве.