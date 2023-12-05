Житель Тюмени забил до смерти курганца и спрятал тело рядом с трассой. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курятник. Курган, дорожные знаки, лес, обгон запрещен, дорога, предупреждающие знаки
Следователи нашли тело погибшего курганца рядом с трассой Фото:

Сотрудники СУСК по Курганской области задержали жителя Тюмени. Мужчина подозревается в совершении убийства жителя поселка Каргаполье (Курганская область), который пропал без вести летом. Тюменец сознался, что причастен к смерти человека. Тело погибшего он спрятал после инцидента у автодороги, сообщается на сайте областного следкома.

«37-летнему жителю Тюмени следственными предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). <…> злоумышленник жестоко избил мужчину, причинив ему телесные повреждения, несовместимые с жизнью», — рассказали в пресс-службе следственного управления. Тело на машине он вывез и спрятал в поле рядом с дорогой Шадринск — Ялуторовск.

Вычислить тюменца удалось в ходе следственных действий. Пропавшего мужчину искали через круг его знакомых. Так вышли на подозреваемого.

В ходе допроса мужчина сознался, что был летом в гостях у курганского родственника. В том же доме проживал погибший курганец. В результате конфликта тюменец сильно избил оппонента, причинив ему смертельные травмы.

Подозреваемого поместили в СИЗО. «В рамках расследования уголовного дела устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, собирается и фиксируется доказательная база», — сообщили в ведомстве.

Курганские следователи нашли тело пропавшего без вести человека убитым рядом с трассой
Курганские следователи нашли тело пропавшего без вести человека убитым рядом с трассой
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники СУСК по Курганской области задержали жителя Тюмени. Мужчина подозревается в совершении убийства жителя поселка Каргаполье (Курганская область), который пропал без вести летом. Тюменец сознался, что причастен к смерти человека. Тело погибшего он спрятал после инцидента у автодороги, сообщается на сайте областного следкома. «37-летнему жителю Тюмени следственными предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). <…> злоумышленник жестоко избил мужчину, причинив ему телесные повреждения, несовместимые с жизнью», — рассказали в пресс-службе следственного управления. Тело на машине он вывез и спрятал в поле рядом с дорогой Шадринск — Ялуторовск. Вычислить тюменца удалось в ходе следственных действий. Пропавшего мужчину искали через круг его знакомых. Так вышли на подозреваемого. В ходе допроса мужчина сознался, что был летом в гостях у курганского родственника. В том же доме проживал погибший курганец. В результате конфликта тюменец сильно избил оппонента, причинив ему смертельные травмы. Подозреваемого поместили в СИЗО. «В рамках расследования уголовного дела устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, собирается и фиксируется доказательная база», — сообщили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...