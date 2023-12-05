На Ямале и в Югре для привлечения избирателей на участки в дни голосования в марте 2024 года разыграют квартиры и другие ценные призы. Как рассказали инсайдеры URA.RU во политических структурах двух регионов, это станет одним из способов достичь показателей явки не менее 70%.
«В северных регионах тюменской „матрешки“ власти уже принципиально решили, что привлекать избирателя будут при помощи розыгрыша ценных призов. Пункты регистрации участников викторин расположат в непосредственной близости от участков, чтобы был стимул туда зайти. Список ценных призов еще уточняется, однако квартиры будут точно, причем не по одной на регион, а во всех муниципалитетах. По крайней мере, на Ямале», — рассказали собеседники.
Списки других призов, а также детали розыгрышей в регионах пока находятся в стадии обсуждения. Между тем, по словам инсайдеров, на Ямале, скорее всего, пойдут по обкатанной на выборах тюменского губернатора схеме — запустив викторину или конкурс через портал «Живем на Севере» и голосование в рамках проекта поддержки местных инициатив «Уютный Ямал».
В пресс-службе правительства ЯНАО на вопрос корреспондента URA.RU сообщили, что информацией на этот счет пока не владеют. Ответ на запрос в департамент внутренней политики ХМАО к моменту публикации не поступил.
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