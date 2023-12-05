Экс-министр Улюкаев, отсидевший за взятки, укрепил свое здоровье в тюрьме

Экс-министр Улюкаев, отсидевший за взятки, улучшил свое здоровье в тюрьме
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Замоскворецкого суда по делу Алексея Улюкаева. Москва, улюкаев алексей
Алексей Улюкаев признался, что тюрьма пошла ему на пользу Фото:

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, отбывавший срок в колонии за взяточничество, признался, что тюрьма помогла ему поправить здоровье. Об этом он рассказал в интервью журналистке.

«Здоровье я укрепил. Минус 20 килограмм. В принципе тюрьма может быть полезна для здоровья», — рассказал Алексей Улюкаев в разговоре с журналисткой Екатериной Гордеевой (признана иноагентом в РФ). Он отметил, что из-за отсидки в тюрьме он не принимал алкоголь, сладкое и жирное. Он подытожил, что все в тюрьме работало на него.

Улюкаева в 2017 году посадили за решетку по обвинению во взяточничестве. Он получил восемь лет колонии, но его выпустили уже в 2022 году. Было известно, что бывший министр в колонии работал при библиотеке.

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Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, отбывавший срок в колонии за взяточничество, признался, что тюрьма помогла ему поправить здоровье. Об этом он рассказал в интервью журналистке. «Здоровье я укрепил. Минус 20 килограмм. В принципе тюрьма может быть полезна для здоровья», — рассказал Алексей Улюкаев в разговоре с журналисткой Екатериной Гордеевой (признана иноагентом в РФ). Он отметил, что из-за отсидки в тюрьме он не принимал алкоголь, сладкое и жирное. Он подытожил, что все в тюрьме работало на него. Улюкаева в 2017 году посадили за решетку по обвинению во взяточничестве. Он получил восемь лет колонии, но его выпустили уже в 2022 году. Было известно, что бывший министр в колонии работал при библиотеке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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