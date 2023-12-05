Экс-министр Улюкаев, отсидевший за взятки, укрепил свое здоровье в тюрьме

Экс-министр Улюкаев, отсидевший за взятки, улучшил свое здоровье в тюрьме

Алексей Улюкаев признался, что тюрьма пошла ему на пользу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, отбывавший срок в колонии за взяточничество, признался, что тюрьма помогла ему поправить здоровье. Об этом он рассказал в интервью журналистке.

«Здоровье я укрепил. Минус 20 килограмм. В принципе тюрьма может быть полезна для здоровья», — рассказал Алексей Улюкаев в разговоре с журналисткой Екатериной Гордеевой (признана иноагентом в РФ). Он отметил, что из-за отсидки в тюрьме он не принимал алкоголь, сладкое и жирное. Он подытожил, что все в тюрьме работало на него.

Улюкаева в 2017 году посадили за решетку по обвинению во взяточничестве. Он получил восемь лет колонии, но его выпустили уже в 2022 году. Было известно, что бывший министр в колонии работал при библиотеке.