Улюкаева выпустили на свободу после четырех лет колонии

12 мая 2022 в 12:25 Размер текста - 17 +

Экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева выпустили из колонии №1 в Тверской области. Он отбывал срок за взяточничество. «Решение суда об УДО вступило в силу 12 мая», — говорится в сообщении. Информацию приводит РИА «Новости». Бывший министр экономразвития получил восемь лет колонии строгого режима и оказался за решеткой в 2017 году, уточняет «Газета Кемерова». Кроме того, суд лишил его права занимать государственные должности, дополняет РАПСИ. Замоскворецкий суд Москвы приговорил его по этому же делу к штрафу 130 миллионов рублей. В 2021 году стало известно, что Улюкаев устроился на работу библиотекарем в колонии. В свободное время он читал экономические лекции и писал стихи. В конце апреля этого года суд освободил его условно-досрочно.