Улюкаева выпустили на свободу после четырех лет колонии

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Алексей Улюкаев в суде. Москва, улюкаев алексей
Алексей Улюкаев вышел на свободу Фото:
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Экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева выпустили из колонии №1 в Тверской области. Он отбывал срок за взяточничество.

«Решение суда об УДО вступило в силу 12 мая», — говорится в сообщении. Информацию приводит РИА «Новости».

Бывший министр экономразвития получил восемь лет колонии строгого режима и оказался за решеткой в 2017 году, уточняет «Газета Кемерова». Кроме того, суд лишил его права занимать государственные должности, дополняет РАПСИ. Замоскворецкий суд Москвы приговорил его по этому же делу к штрафу 130 миллионов рублей. В 2021 году стало известно, что Улюкаев устроился на работу библиотекарем в колонии. В свободное время он читал экономические лекции и писал стихи. В конце апреля этого года суд освободил его условно-досрочно.

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Экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева выпустили из колонии №1 в Тверской области. Он отбывал срок за взяточничество. «Решение суда об УДО вступило в силу 12 мая», — говорится в сообщении. Информацию приводит РИА «Новости». Бывший министр экономразвития получил восемь лет колонии строгого режима и оказался за решеткой в 2017 году, уточняет «Газета Кемерова». Кроме того, суд лишил его права занимать государственные должности, дополняет РАПСИ. Замоскворецкий суд Москвы приговорил его по этому же делу к штрафу 130 миллионов рублей. В 2021 году стало известно, что Улюкаев устроился на работу библиотекарем в колонии. В свободное время он читал экономические лекции и писал стихи. В конце апреля этого года суд освободил его условно-досрочно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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