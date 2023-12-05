Госавтоинспекция Курганской области частично сняла ограничения на передвижение автобусов и грузовиков Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

На курганских дорогах частично возобновили движение для пассажирских автобусов и грузовых автомобилей по автодорогам. Ограничения, введенные накануне, были частично сняты. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня, 5 декабря, с 18:50 Госавтоинспекцией региона было частично снято ограничение для движения пассажирского транспорта, автобусов и грузового транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных или крупногабаритных грузов, введенное ранее по причине неблагоприятных погодных условий», — указано в группе «ГИБДД45» в соцсети «ВКонтакте»

При этом, ГИБДД региона опубликовало список участков дорог и трасс, где движение для водителей названных транспортных средств по прежнему остается закрытым:

«Иртыш» Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск на территории Юргамышского, Кетовского и Мишкинского округов (с 171 по 248 км);

«Подъезд к городу Ишим» (на территории Макушинского и Частоозерского округов);

Автомобильные дороги межмуниципального значения на территории Белозерского округа.

Ранее URA.RU писало, что из-за метели на курганской трассе Р-254 «Иртыш» в сторону Челябинска снова ввели ограничения. Продление из-за погодных условий происходило несколько раз.