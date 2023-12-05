На курганских дорогах сняли ограничения для водителей автобусов и большегрузов. Список

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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, пробка, транспорт, зима, большегруз, фура, затор, грузовик, грузоперевозки, движение, проезд открыт, трафик, разделительная полоса, зимняя дорога, трасса, дорога, разрешающий знак, орога
Госавтоинспекция Курганской области частично сняла ограничения на передвижение автобусов и грузовиков Фото:

На курганских дорогах частично возобновили движение для пассажирских автобусов и грузовых автомобилей по автодорогам. Ограничения, введенные накануне, были частично сняты. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня, 5 декабря, с 18:50 Госавтоинспекцией региона было частично снято ограничение для движения пассажирского транспорта, автобусов и грузового транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных или крупногабаритных грузов, введенное ранее по причине неблагоприятных погодных условий», — указано в группе «ГИБДД45» в соцсети «ВКонтакте»

При этом, ГИБДД региона опубликовало список участков дорог и трасс, где движение для водителей названных транспортных средств по прежнему остается закрытым:

  • «Иртыш» Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск на территории Юргамышского, Кетовского и Мишкинского округов (с 171 по 248 км);
  • «Подъезд к городу Ишим» (на территории Макушинского и Частоозерского округов);

  • Автомобильные дороги межмуниципального значения на территории Белозерского округа.

Ранее URA.RU писало, что из-за метели на курганской трассе Р-254 «Иртыш» в сторону Челябинска снова ввели ограничения. Продление из-за погодных условий происходило несколько раз.

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На курганских дорогах частично возобновили движение для пассажирских автобусов и грузовых автомобилей по автодорогам. Ограничения, введенные накануне, были частично сняты. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня, 5 декабря, с 18:50 Госавтоинспекцией региона было частично снято ограничение для движения пассажирского транспорта, автобусов и грузового транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных или крупногабаритных грузов, введенное ранее по причине неблагоприятных погодных условий», — указано в группе «ГИБДД45» в соцсети «ВКонтакте» При этом, ГИБДД региона опубликовало список участков дорог и трасс, где движение для водителей названных транспортных средств по прежнему остается закрытым: Автомобильные дороги межмуниципального значения на территории Белозерского округа. Ранее URA.RU писало, что из-за метели на курганской трассе Р-254 «Иртыш» в сторону Челябинска снова ввели ограничения. Продление из-за погодных условий происходило несколько раз.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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