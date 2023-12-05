Из-за метели на курганской трассе в сторону Челябинска снова ввели ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Таможенный пост. Курган, таможня, груз, грузоперевозки, таможенный контроль, таможенный пост, дпс, фура на трассе, грузовая машина, досмотр груза
На федеральной трассе «Иртыш» из-за погоды снова ограничили движение транспорта (фото из архива) Фото:

На участке федеральной трассы Р-254 «Иртыш» в Курганской области, по направлению в Челябинскую область, ввели ограничения на движение транспорта из-за погодных условий. Ожидаются метели, порывы ветра, перепады температур и гололед. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Упрдор «Южный Урал».

«По причине неблагоприятных погодных условий (перепады температуры от 0 до -18 градусов, порывы ветра до 15 м/с, метель, зимней скользкости), принято решение о введении временного ограничения для движения автобусов, маршрутных такси, грузовых транспортных средств вводится временное ограничение движения на участке федеральной трассы: — км 55 — км 248 автодороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск», — сообщает пресс-служба. По данным ведомства, ограничение было продлено до 5 декабря 10:00 по местному времени.

Ранее URA.RU писало, что на курганской трассе сняты ограничения для движения транспорта. Сообщалось, что временные ограничения на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» действовали до 10:00. Продление из-за погодных условий происходило несколько раз.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На участке федеральной трассы Р-254 «Иртыш» в Курганской области, по направлению в Челябинскую область, ввели ограничения на движение транспорта из-за погодных условий. Ожидаются метели, порывы ветра, перепады температур и гололед. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Упрдор «Южный Урал». «По причине неблагоприятных погодных условий (перепады температуры от 0 до -18 градусов, порывы ветра до 15 м/с, метель, зимней скользкости), принято решение о введении временного ограничения для движения автобусов, маршрутных такси, грузовых транспортных средств вводится временное ограничение движения на участке федеральной трассы: — км 55 — км 248 автодороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск», — сообщает пресс-служба. По данным ведомства, ограничение было продлено до 5 декабря 10:00 по местному времени. Ранее URA.RU писало, что на курганской трассе сняты ограничения для движения транспорта. Сообщалось, что временные ограничения на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» действовали до 10:00. Продление из-за погодных условий происходило несколько раз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...