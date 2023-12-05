Из-за метели на курганской трассе в сторону Челябинска снова ввели ограничения

05 декабря 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

На федеральной трассе «Иртыш» из-за погоды снова ограничили движение транспорта (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На участке федеральной трассы Р-254 «Иртыш» в Курганской области, по направлению в Челябинскую область, ввели ограничения на движение транспорта из-за погодных условий. Ожидаются метели, порывы ветра, перепады температур и гололед. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Упрдор «Южный Урал». «По причине неблагоприятных погодных условий (перепады температуры от 0 до -18 градусов, порывы ветра до 15 м/с, метель, зимней скользкости), принято решение о введении временного ограничения для движения автобусов, маршрутных такси, грузовых транспортных средств вводится временное ограничение движения на участке федеральной трассы: — км 55 — км 248 автодороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск», — сообщает пресс-служба. По данным ведомства, ограничение было продлено до 5 декабря 10:00 по местному времени. Ранее URA.RU писало, что на курганской трассе сняты ограничения для движения транспорта. Сообщалось, что временные ограничения на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» действовали до 10:00. Продление из-за погодных условий происходило несколько раз.

На участке федеральной трассы Р-254 «Иртыш» в Курганской области, по направлению в Челябинскую область, ввели ограничения на движение транспорта из-за погодных условий. Ожидаются метели, порывы ветра, перепады температур и гололед. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Упрдор «Южный Урал». «По причине неблагоприятных погодных условий (перепады температуры от 0 до -18 градусов, порывы ветра до 15 м/с, метель, зимней скользкости), принято решение о введении временного ограничения для движения автобусов, маршрутных такси, грузовых транспортных средств вводится временное ограничение движения на участке федеральной трассы: — км 55 — км 248 автодороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск», — сообщает пресс-служба. По данным ведомства, ограничение было продлено до 5 декабря 10:00 по местному времени. Ранее URA.RU писало, что на курганской трассе сняты ограничения для движения транспорта. Сообщалось, что временные ограничения на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» действовали до 10:00. Продление из-за погодных условий происходило несколько раз.