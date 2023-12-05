Экс-министр Улюкаев, отсидевший за взятки, похвалил Набиуллину

Экс-министр Улюкаев: Набиуллина в нынешней ситуации все делает правильно
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Алексей Улюкаев в суде. Москва, улюкаев алексей
Алексей Улюкаев отсидел пять лет за взятки и вышел на свободу в 2022 году Фото:

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, отбывавший срок в колонии за взяточничество, похвалил политику Центробанка и его главы Эльвиры Набиуллиной. Об этом он сообщил в интервью Екатерине Гордеевой (признана в РФ иноагентом).

«Набиуллина и Банк России делают все правильно в той ситуации, в которой оказались. Я не знаю, что я бы мог сделать лучше, чем они», — сказал Улюкаев. Минфину, по его мнению, в этом плане тяжелей, потому что министерство существует в более жестких политических ограничениях.

Улюкаева в 2017 году признан виновным во взяточничестве. Он получил восемь лет колонии, но его досрочно выпустили уже в 2022 году, напоминает РАПСИ. Также суд лишил Улюкаева права занимать государственные должности. Экс-министр признался, что тюрьма пошла на пользу его здоровью.

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Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, отбывавший срок в колонии за взяточничество, похвалил политику Центробанка и его главы Эльвиры Набиуллиной. Об этом он сообщил в интервью Екатерине Гордеевой (признана в РФ иноагентом). «Набиуллина и Банк России делают все правильно в той ситуации, в которой оказались. Я не знаю, что я бы мог сделать лучше, чем они», — сказал Улюкаев. Минфину, по его мнению, в этом плане тяжелей, потому что министерство существует в более жестких политических ограничениях. Улюкаева в 2017 году признан виновным во взяточничестве. Он получил восемь лет колонии, но его досрочно выпустили уже в 2022 году, напоминает РАПСИ. Также суд лишил Улюкаева права занимать государственные должности. Экс-министр признался, что тюрьма пошла на пользу его здоровью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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