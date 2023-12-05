Экс-министр Улюкаев, отсидевший за взятки, похвалил Набиуллину

Экс-министр Улюкаев: Набиуллина в нынешней ситуации все делает правильно

05 декабря 2023 в 20:39 Размер текста - 17 +

Алексей Улюкаев отсидел пять лет за взятки и вышел на свободу в 2022 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, отбывавший срок в колонии за взяточничество, похвалил политику Центробанка и его главы Эльвиры Набиуллиной. Об этом он сообщил в интервью Екатерине Гордеевой (признана в РФ иноагентом). «Набиуллина и Банк России делают все правильно в той ситуации, в которой оказались. Я не знаю, что я бы мог сделать лучше, чем они», — сказал Улюкаев. Минфину, по его мнению, в этом плане тяжелей, потому что министерство существует в более жестких политических ограничениях. Улюкаева в 2017 году признан виновным во взяточничестве. Он получил восемь лет колонии, но его досрочно выпустили уже в 2022 году, напоминает РАПСИ. Также суд лишил Улюкаева права занимать государственные должности. Экс-министр признался, что тюрьма пошла на пользу его здоровью.

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, отбывавший срок в колонии за взяточничество, похвалил политику Центробанка и его главы Эльвиры Набиуллиной. Об этом он сообщил в интервью Екатерине Гордеевой (признана в РФ иноагентом). «Набиуллина и Банк России делают все правильно в той ситуации, в которой оказались. Я не знаю, что я бы мог сделать лучше, чем они», — сказал Улюкаев. Минфину, по его мнению, в этом плане тяжелей, потому что министерство существует в более жестких политических ограничениях. Улюкаева в 2017 году признан виновным во взяточничестве. Он получил восемь лет колонии, но его досрочно выпустили уже в 2022 году, напоминает РАПСИ. Также суд лишил Улюкаева права занимать государственные должности. Экс-министр признался, что тюрьма пошла на пользу его здоровью.