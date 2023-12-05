Экс-министр Улюкаев признался, что общается с Чубайсом после тюрьмы

05 декабря 2023 в 21:12 Размер текста - 17 +

Алексей Улюкаев признался, что общается с Анатолием Чубайсом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев признался, что поддерживает общение с экс-главой компании «Роснано» Анатолием Чубайсом после отсидки в тюрьме за взяточничество. Об этом он рассказал в интервью Екатерине Гордеевой (признана в РФ иноагентом). «Я общаюсь с Чубайсом. <…> Возможно это не смело, а глупо», — рассказал Алексей Улюкаев в разговоре с журналисткой. Интервью опубликовано на ее youtube-канале. Она подчеркнула, что говорить о взаимодействии с Чубайсом на сегодня может быть опасно. После начала спецоперации РФ на Украине в 2022 году Чубайс покинул страну. В октябре этого года его сначала видели в аэропорту Израиля, а затем — в Дубае. Улюкаев же в 2017 году был признан виновным во взяточничестве. Ему назначили восемь лет колонии, но по итогу выпустили досрочно в мае 2022 года. Сам экс-министр экономического развития признался, что тюрьма пошла ему на пользу и укрепила здоровье.

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев признался, что поддерживает общение с экс-главой компании «Роснано» Анатолием Чубайсом после отсидки в тюрьме за взяточничество. Об этом он рассказал в интервью Екатерине Гордеевой (признана в РФ иноагентом). «Я общаюсь с Чубайсом. <…> Возможно это не смело, а глупо», — рассказал Алексей Улюкаев в разговоре с журналисткой. Интервью опубликовано на ее youtube-канале. Она подчеркнула, что говорить о взаимодействии с Чубайсом на сегодня может быть опасно. После начала спецоперации РФ на Украине в 2022 году Чубайс покинул страну. В октябре этого года его сначала видели в аэропорту Израиля, а затем — в Дубае. Улюкаев же в 2017 году был признан виновным во взяточничестве. Ему назначили восемь лет колонии, но по итогу выпустили досрочно в мае 2022 года. Сам экс-министр экономического развития признался, что тюрьма пошла ему на пользу и укрепила здоровье.