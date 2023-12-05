Очевидец рассказал о взрыве в многоэтажке Екатеринбурга. Фото

Жильцы услышали грохот перед взрывом в квартире в Екатеринбурге

05 декабря 2023 в 21:41 Размер текста - 17 +

Взрыв произошел в многоэтажке на Чемпионов (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге на 12 этаже в доме на Чемпионов, 3 был грохот, а через минуту после взрыва сработала сигнализация. Об этом URA.RU рассказал один из жильцов дома. «Был грохот, будто у соседей сверху шкаф упал. Потом через минуту сработала сигнализация», — пояснил мужчина, живущий несколькими этажами ниже от квартиры, где произошло ЧП. По данным ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент случился на 13 этаже. По его словам, все произошло в 18 часов. «Очень долго никто не выходил [из квартир]. Запаха гари не было. Когда уже приехали пожарные, то в чате стали писать, что люди эвакуируются», — добавил собеседник агентства. На балконе общего пользования (на этаже, где был взрыв) сломались двери. «Они третьи по счету», — пояснил жилец. Из здания после ЧП эвакуировались 27 человек, четверо из них — дети. Пострадала 24-летняя девушка, ее в шоковом состоянии и с ожогами 15% тела 1-2 степени тяжести доставили в 40-ю больницу, рассказал URA.RU глава пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. По его данным, екатеринбурженка попыталась потушить загоревшееся в ковше подсолнечное масло водой — из-за этого и произошел мощный хлопок, который жильцы приняли за взрыв. Так выглядит балкон общего пользования на 12 этаже Фото: предоставлено жильцом дома №3 на Чемпионов

В Екатеринбурге на 12 этаже в доме на Чемпионов, 3 был грохот, а через минуту после взрыва сработала сигнализация. Об этом URA.RU рассказал один из жильцов дома. «Был грохот, будто у соседей сверху шкаф упал. Потом через минуту сработала сигнализация», — пояснил мужчина, живущий несколькими этажами ниже от квартиры, где произошло ЧП. По данным ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент случился на 13 этаже. По его словам, все произошло в 18 часов. «Очень долго никто не выходил [из квартир]. Запаха гари не было. Когда уже приехали пожарные, то в чате стали писать, что люди эвакуируются», — добавил собеседник агентства. На балконе общего пользования (на этаже, где был взрыв) сломались двери. «Они третьи по счету», — пояснил жилец. Из здания после ЧП эвакуировались 27 человек, четверо из них — дети. Пострадала 24-летняя девушка, ее в шоковом состоянии и с ожогами 15% тела 1-2 степени тяжести доставили в 40-ю больницу, рассказал URA.RU глава пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. По его данным, екатеринбурженка попыталась потушить загоревшееся в ковше подсолнечное масло водой — из-за этого и произошел мощный хлопок, который жильцы приняли за взрыв.