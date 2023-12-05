В Госдуме готовы начать амнистировать некоторых женщин после призыва Путина

Депутат Крашенинников заявил, что в Госдуме готовится амнистия для женщин

06 декабря 2023 в 04:35 Размер текста - 17 +

Крашенинников отметил, что необходимо найти ряд криминологических оснований для амнистии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Госдума начала продумывать предложение президента России Владимира Путина о возможном проведении амнистии для некоторых категорий женщин. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. «Внимательно слушали выступление президента и членов Совета по правам человека (СПЧ). Прорабатываем данный вопрос. Но он не только эмоционально правильный, но требует криминологических оснований: какие составы, стадии, количество и так далее», — проводит комментарии Павла Крашенинникова ТАСС. На заседании СПЧ Владимир Путин заявил, что в России следует провести амнистию некоторых категорий женщин, находящиеся в местах лишения свободы. Он отметил, что следует рассмотреть тех, кто сидит за ненасильственные преступления.

Госдума начала продумывать предложение президента России Владимира Путина о возможном проведении амнистии для некоторых категорий женщин. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. «Внимательно слушали выступление президента и членов Совета по правам человека (СПЧ). Прорабатываем данный вопрос. Но он не только эмоционально правильный, но требует криминологических оснований: какие составы, стадии, количество и так далее», — проводит комментарии Павла Крашенинникова ТАСС. На заседании СПЧ Владимир Путин заявил, что в России следует провести амнистию некоторых категорий женщин, находящиеся в местах лишения свободы. Он отметил, что следует рассмотреть тех, кто сидит за ненасильственные преступления.