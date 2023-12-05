05 декабря 2023

В Госдуме готовы начать амнистировать некоторых женщин после призыва Путина

Депутат Крашенинников заявил, что в Госдуме готовится амнистия для женщин
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Форум Города России: главная стратегическая сессия. Екатеринбург, крашенинников павел
Крашенинников отметил, что необходимо найти ряд криминологических оснований для амнистии Фото:

Госдума начала продумывать предложение президента России Владимира Путина о возможном проведении амнистии для некоторых категорий женщин. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Внимательно слушали выступление президента и членов Совета по правам человека (СПЧ). Прорабатываем данный вопрос. Но он не только эмоционально правильный, но требует криминологических оснований: какие составы, стадии, количество и так далее», — проводит комментарии Павла Крашенинникова ТАСС.

На заседании СПЧ Владимир Путин заявил, что в России следует провести амнистию некоторых категорий женщин, находящиеся в местах лишения свободы. Он отметил, что следует рассмотреть тех, кто сидит за ненасильственные преступления.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Госдума начала продумывать предложение президента России Владимира Путина о возможном проведении амнистии для некоторых категорий женщин. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. «Внимательно слушали выступление президента и членов Совета по правам человека (СПЧ). Прорабатываем данный вопрос. Но он не только эмоционально правильный, но требует криминологических оснований: какие составы, стадии, количество и так далее», — проводит комментарии Павла Крашенинникова ТАСС. На заседании СПЧ Владимир Путин заявил, что в России следует провести амнистию некоторых категорий женщин, находящиеся в местах лишения свободы. Он отметил, что следует рассмотреть тех, кто сидит за ненасильственные преступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...