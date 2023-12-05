Песков объяснил слова Путина об амнистии части россиянок

Кремль пока не может предоставить конкретных выводов по вопросу освобождения части россиянок из мест лишения свободы, данный вопрос будут рассматривать подразделения администрации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, амнистию невозможно будет провести до конца 2023 года. Ранее с инициативой об амнистии для некоторых женщин выступил российский лидер Владимир Путин.
«Президент сказал, что вопрос заслуживает того, чтобы быть проработанным. Конкретики пока нет», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Он добавил, что данный вопрос будут рассматривать подразделения администрации и других ведомств. Во время этого процесса будут выработаны конкретные позиции.
Кроме того, Песков заявил, что до конца года амнистия будет невозможна. Это связано с необходимостью обсудить детали.
Ранее глава РФ предложил отпустить некоторых женщин из тюрем. Об этом он заявил на заседании Совета по правам человека. По его словам, нужно отпустить тех, кто находится в местах лишения свободы за ненасильственные преступления.
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