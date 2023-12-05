05 декабря 2023

Клуб курганского экс-губернатора Кокорина стал убыточным

© Служба новостей «URA.RU»
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День города. Курган , смотрит в телефон, кокорин алексей
Клуб, которым владеет Кокорин, отчитался об убытках Фото:

Шадринский стрелковый клуб, учредителем которого является бывший губернатор Курганской области Алексей Кокорин, отчитался об убытках за 2022 год. Об этом говорится в финансовой документации организации.

«Чистый убыток ООО „Шадринский стрелковый клуб“ за 2022 год: 47 тысяч рублей. Выручка клуба снизилась с 433 тысяч рублей (2021 год) до 237 тысяч рублей за 2022 год», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС.

Согласно СБИС, директором Шадринского стрелкового клуба является Александр Попов. Корреспонденту URA.RU не удалось получить информацию по указанному в СБИС телефону о причинах убытков клуба, поскольку на звонок никто не ответил. В открытых источниках нет электронной почты организации, поэтому направить редакционный запрос также не представилось возможным.

В феврале 2023 года, по данным СБИС, Кокорин приобрел долю 53% в Шадринском стрелковом клубе. Он является мастером спорта по стендовой стрельбе. Организация работает с марта 2009 года.

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Шадринский стрелковый клуб, учредителем которого является бывший губернатор Курганской области Алексей Кокорин, отчитался об убытках за 2022 год. Об этом говорится в финансовой документации организации. «Чистый убыток ООО „Шадринский стрелковый клуб“ за 2022 год: 47 тысяч рублей. Выручка клуба снизилась с 433 тысяч рублей (2021 год) до 237 тысяч рублей за 2022 год», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС. Согласно СБИС, директором Шадринского стрелкового клуба является Александр Попов. Корреспонденту URA.RU не удалось получить информацию по указанному в СБИС телефону о причинах убытков клуба, поскольку на звонок никто не ответил. В открытых источниках нет электронной почты организации, поэтому направить редакционный запрос также не представилось возможным. В феврале 2023 года, по данным СБИС, Кокорин приобрел долю 53% в Шадринском стрелковом клубе. Он является мастером спорта по стендовой стрельбе. Организация работает с марта 2009 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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