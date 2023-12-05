05 декабря 2023

В США оценили внезапный отказ Зеленского выступить перед Конгрессом

Сенатор Ромни: Зеленскому незачем выступать перед Конгрессом
© Служба новостей «URA.RU»
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Митт Ромни сообщил, что не знает, в чем заключался отказ Владимира Зеленского от выступления Фото:

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому бессмысленно было выступать онлайн на закрытом брифинге для сенаторов США по вопросу выделения денежных средств на дополнительную помощь Украине. Об этом сообщил сенатор Митт Ромни.

«Я не знаю, в чем была проблема с президентом Зеленским <…> Но, думаю, хорошая идея, что он не там. Поскольку вопрос не в том, нужны ли деньги Украине. Мы согласны, что Украине нужны деньги», — заявил Ромни, трансляция его выступления шла на телеканале C-SPAN. Он отметил, что республиканцы хотят выделять денежные средства на охрану госграницы, а не на помощь Украине.

Ранее лидер демократов в верхней палате конгресса Чак Шумер отметил, что Владимир Зеленский отказался выступать перед американскими сенаторами, передает телеканал 360. Американский Сенат выступил с идеей сократить финансовую помощь Киеву до 4,5 миллиардов долларов, в то время как Белый дом требовал на данные цели 24 миллиарда.

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Украинскому президенту Владимиру Зеленскому бессмысленно было выступать онлайн на закрытом брифинге для сенаторов США по вопросу выделения денежных средств на дополнительную помощь Украине. Об этом сообщил сенатор Митт Ромни. «Я не знаю, в чем была проблема с президентом Зеленским <…> Но, думаю, хорошая идея, что он не там. Поскольку вопрос не в том, нужны ли деньги Украине. Мы согласны, что Украине нужны деньги», — заявил Ромни, трансляция его выступления шла на телеканале C-SPAN. Он отметил, что республиканцы хотят выделять денежные средства на охрану госграницы, а не на помощь Украине. Ранее лидер демократов в верхней палате конгресса Чак Шумер отметил, что Владимир Зеленский отказался выступать перед американскими сенаторами, передает телеканал 360. Американский Сенат выступил с идеей сократить финансовую помощь Киеву до 4,5 миллиардов долларов, в то время как Белый дом требовал на данные цели 24 миллиарда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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