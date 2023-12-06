Politico: ЕС не хочет отдавать Украине прибыль с замороженных активов РФ

Испанские власти составили проект с незнанием настроения в ЕСФото: Официальный сайт Европарламента
Несколько европейских стран не одобрили предложение Испании использовать прибыль с замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом сообщили в газете Politico.
«Несколько стран заявили, что предложение Испании не отвечает приоритету ЕС по поддержке Украины, потому что Киеву потребуются месяцы, возможно, даже годы, чтобы получить эти деньги», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что мнения на Западе разделились. Одни считают, что испанские власти составили проект с незнанием настроений в Евросоюзе, другие думают, что Мадрид намерен добиться перенаправления активов для киевского режима в другие сферы.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предоставит официальное предложение по использованию доходов от инвестирования заблокированных активов России 12 декабря, передает телеканал 360. Вице-президент Европейского центрального банк (ЕЦБ) Луис де Гиндос не хочет пользоваться замороженными российскими активами для финансирования Украины.
Несколько европейских стран не одобрили предложение Испании использовать прибыль с замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом сообщили в газете Politico. «Несколько стран заявили, что предложение Испании не отвечает приоритету ЕС по поддержке Украины, потому что Киеву потребуются месяцы, возможно, даже годы, чтобы получить эти деньги», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что мнения на Западе разделились. Одни считают, что испанские власти составили проект с незнанием настроений в Евросоюзе, другие думают, что Мадрид намерен добиться перенаправления активов для киевского режима в другие сферы. Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предоставит официальное предложение по использованию доходов от инвестирования заблокированных активов России 12 декабря, передает телеканал 360. Вице-президент Европейского центрального банк (ЕЦБ) Луис де Гиндос не хочет пользоваться замороженными российскими активами для финансирования Украины.