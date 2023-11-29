В Европе побоялись использовать замороженные активы РФ

Bloomberg: использование замороженных активов РФ плохо скажется на евро
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Европейские политики. stock, заседание, голосование, европарламент, stock
Трата российских активов может ударить по репутации ЕЦБ Фото:

Вице-президент Европейского центрального банк (ЕЦБ) Луис де Гиндос не хочет пользоваться замороженными российскими активами для финансирования Украины. Он опасается за репутацию евро. Об этом сообщил Bloomberg.

«Во-первых, это [использование замороженных активов РФ] должно быть глобальное решение, в идеале с участием всех членов „Большой семерки“. Кроме того, мы должны быть осторожны, потому что это может привести к репутационному ущербу», — передает агентство слова де Гиндос. Он добавил, что использование замороженных активов РФ может привести к неблагоприятным последствиям для евро как валюты.

Заморозка активов РФ произошла на фоне санкционной политики Запада в отношении России из-за СВО. Введенные на днях новые антироссийские санкции ЕС предусматривают изъятие недвижимости у граждан РФ за границей. В частности, может быть изъят стадион Helsinki Hall в Финляндии. Россия в ответ на заморозку своих активов пригрозила зеркальным ответом. Как заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, страна конфискует активы недружественных стран.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вице-президент Европейского центрального банк (ЕЦБ) Луис де Гиндос не хочет пользоваться замороженными российскими активами для финансирования Украины. Он опасается за репутацию евро. Об этом сообщил Bloomberg. «Во-первых, это [использование замороженных активов РФ] должно быть глобальное решение, в идеале с участием всех членов „Большой семерки“. Кроме того, мы должны быть осторожны, потому что это может привести к репутационному ущербу», — передает агентство слова де Гиндос. Он добавил, что использование замороженных активов РФ может привести к неблагоприятным последствиям для евро как валюты. Заморозка активов РФ произошла на фоне санкционной политики Запада в отношении России из-за СВО. Введенные на днях новые антироссийские санкции ЕС предусматривают изъятие недвижимости у граждан РФ за границей. В частности, может быть изъят стадион Helsinki Hall в Финляндии. Россия в ответ на заморозку своих активов пригрозила зеркальным ответом. Как заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, страна конфискует активы недружественных стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...