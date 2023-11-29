В Европе побоялись использовать замороженные активы РФ

Bloomberg: использование замороженных активов РФ плохо скажется на евро

29 ноября 2023 в 15:13 Размер текста - 17 +

Трата российских активов может ударить по репутации ЕЦБ Фото: Официальный сайт Европарламента Вице-президент Европейского центрального банк (ЕЦБ) Луис де Гиндос не хочет пользоваться замороженными российскими активами для финансирования Украины. Он опасается за репутацию евро. Об этом сообщил Bloomberg. «Во-первых, это [использование замороженных активов РФ] должно быть глобальное решение, в идеале с участием всех членов „Большой семерки“. Кроме того, мы должны быть осторожны, потому что это может привести к репутационному ущербу», — передает агентство слова де Гиндос. Он добавил, что использование замороженных активов РФ может привести к неблагоприятным последствиям для евро как валюты. Заморозка активов РФ произошла на фоне санкционной политики Запада в отношении России из-за СВО. Введенные на днях новые антироссийские санкции ЕС предусматривают изъятие недвижимости у граждан РФ за границей. В частности, может быть изъят стадион Helsinki Hall в Финляндии. Россия в ответ на заморозку своих активов пригрозила зеркальным ответом. Как заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, страна конфискует активы недружественных стран.

Вице-президент Европейского центрального банк (ЕЦБ) Луис де Гиндос не хочет пользоваться замороженными российскими активами для финансирования Украины. Он опасается за репутацию евро. Об этом сообщил Bloomberg. «Во-первых, это [использование замороженных активов РФ] должно быть глобальное решение, в идеале с участием всех членов „Большой семерки“. Кроме того, мы должны быть осторожны, потому что это может привести к репутационному ущербу», — передает агентство слова де Гиндос. Он добавил, что использование замороженных активов РФ может привести к неблагоприятным последствиям для евро как валюты. Заморозка активов РФ произошла на фоне санкционной политики Запада в отношении России из-за СВО. Введенные на днях новые антироссийские санкции ЕС предусматривают изъятие недвижимости у граждан РФ за границей. В частности, может быть изъят стадион Helsinki Hall в Финляндии. Россия в ответ на заморозку своих активов пригрозила зеркальным ответом. Как заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, страна конфискует активы недружественных стран.