05 декабря 2023

Суд снял арест с имущества и счетов пермского завода «Метафракс»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Деньги и имущество предприятия попали под арест летом 2023 года Фото:
новость из сюжета
Национализация завода «Метафракс»

Арбитражный суд Пермского края снял ограничительные меры с имущества и счетов завода «Метафракс Кемикалс». Летом 2023 года был наложен арест на денежные средства и недвижимость предприятия после иска Генпрокуратуры.

«Семнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил ходатайство АО „Метафракс Кемикалс“ и снял с общества ряд введенных минувшим летом ограничительных мер. Об этом свидетельствуют данные судебного дела от 4 декабря», — пишет «Коммерсант Прикамье».

Ранее Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил иск Генпрокупратуры в адрес «Метафракс Кемикалс». Был наложен арест на недвижимость предприятия и денежные средства, которые не предназначены для выплаты заработной платы и других обязательных платежей. Ограничительные меры были приняты в рамках рассмотрения иска Генеральной прокуратуры РФ, которая добилась передачи акций «Метафракс Кемикалс» в собственность государства.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Арбитражный суд Пермского края снял ограничительные меры с имущества и счетов завода «Метафракс Кемикалс». Летом 2023 года был наложен арест на денежные средства и недвижимость предприятия после иска Генпрокуратуры. «Семнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил ходатайство АО „Метафракс Кемикалс“ и снял с общества ряд введенных минувшим летом ограничительных мер. Об этом свидетельствуют данные судебного дела от 4 декабря», — пишет «Коммерсант Прикамье». Ранее Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил иск Генпрокупратуры в адрес «Метафракс Кемикалс». Был наложен арест на недвижимость предприятия и денежные средства, которые не предназначены для выплаты заработной платы и других обязательных платежей. Ограничительные меры были приняты в рамках рассмотрения иска Генеральной прокуратуры РФ, которая добилась передачи акций «Метафракс Кемикалс» в собственность государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...