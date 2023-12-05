Суд снял арест с имущества и счетов пермского завода «Метафракс»

06 декабря 2023 в 10:06 Размер текста - 17 +

Деньги и имущество предприятия попали под арест летом 2023 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Национализация завода «Метафракс» Арбитражный суд Пермского края снял ограничительные меры с имущества и счетов завода «Метафракс Кемикалс». Летом 2023 года был наложен арест на денежные средства и недвижимость предприятия после иска Генпрокуратуры. «Семнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил ходатайство АО „Метафракс Кемикалс“ и снял с общества ряд введенных минувшим летом ограничительных мер. Об этом свидетельствуют данные судебного дела от 4 декабря», — пишет «Коммерсант Прикамье». Ранее Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил иск Генпрокупратуры в адрес «Метафракс Кемикалс». Был наложен арест на недвижимость предприятия и денежные средства, которые не предназначены для выплаты заработной платы и других обязательных платежей. Ограничительные меры были приняты в рамках рассмотрения иска Генеральной прокуратуры РФ, которая добилась передачи акций «Метафракс Кемикалс» в собственность государства.

Арбитражный суд Пермского края снял ограничительные меры с имущества и счетов завода «Метафракс Кемикалс». Летом 2023 года был наложен арест на денежные средства и недвижимость предприятия после иска Генпрокуратуры. «Семнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил ходатайство АО „Метафракс Кемикалс“ и снял с общества ряд введенных минувшим летом ограничительных мер. Об этом свидетельствуют данные судебного дела от 4 декабря», — пишет «Коммерсант Прикамье». Ранее Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил иск Генпрокупратуры в адрес «Метафракс Кемикалс». Был наложен арест на недвижимость предприятия и денежные средства, которые не предназначены для выплаты заработной платы и других обязательных платежей. Ограничительные меры были приняты в рамках рассмотрения иска Генеральной прокуратуры РФ, которая добилась передачи акций «Метафракс Кемикалс» в собственность государства.