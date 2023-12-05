05 декабря 2023

Текслер продвигает протеже Турчака в первые вице-спикеры челябинского парламента. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция партии Единая Россия. Челябинск, моисеев денис, текслер алексей
Алексей Текслер (слева) предложил сделать Дениса Моисеева (справа) вторым лицом в заксобрании Челябинской области Фото:

Губернатор Алексей Текслер предложил кандидатуру Дениса Моисеева на пост первого вице-спикера заксобрания Челябинской области, передает корреспондент URA.RU. Заявление прозвучало 6 декабря на конференции регионального отделения «Единой России», секретарем которой является глава области. Сам Моисеев приехал ради участия в мероприятии из Херсона, где исполняет поручение лидера партии Андрея Турчака.

«Мы намерены предложить заксобранию области кандидата на пост первого зампредседателя. Мы уверены, что Денис Моисеев обладает всеми необходимыми качествами и сможет эффективно работать на благо людей, на благо нашей партии и региона. Он обладает широким кругозором, глубокими знаниями и умением действовать в сложных ситуациях», — заявил Текслер.

Единороссы поддержали его предложение единогласно. Фракция ЕР образует большинство в региональном парламенте, что делает избрание Моисеева практически состоявшимся.

С октября прошлого года Моисеев находится в Херсонской области, где руководит региональной организацией единороссов, у истоков создания которой и стоял. В партийную командировку его отправили по личной просьбе секретаря Генсовета ЕР Андрея Турчака. Предполагается, что он останется там до марта 2024 года, то есть до завершения президентской выборной кампании.

Конференция ЕР. Челябинск
Для участия в партийной конференции Денис Моисеев приехал в Челябинск из Херсонской области
Фото:
Конференция ЕР. Челябинск
Фото:
Конференция ЕР. Челябинск
Фото:
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Губернатор Алексей Текслер предложил кандидатуру Дениса Моисеева на пост первого вице-спикера заксобрания Челябинской области, передает корреспондент URA.RU. Заявление прозвучало 6 декабря на конференции регионального отделения «Единой России», секретарем которой является глава области. Сам Моисеев приехал ради участия в мероприятии из Херсона, где исполняет поручение лидера партии Андрея Турчака. «Мы намерены предложить заксобранию области кандидата на пост первого зампредседателя. Мы уверены, что Денис Моисеев обладает всеми необходимыми качествами и сможет эффективно работать на благо людей, на благо нашей партии и региона. Он обладает широким кругозором, глубокими знаниями и умением действовать в сложных ситуациях», — заявил Текслер. Единороссы поддержали его предложение единогласно. Фракция ЕР образует большинство в региональном парламенте, что делает избрание Моисеева практически состоявшимся. С октября прошлого года Моисеев находится в Херсонской области, где руководит региональной организацией единороссов, у истоков создания которой и стоял. В партийную командировку его отправили по личной просьбе секретаря Генсовета ЕР Андрея Турчака. Предполагается, что он останется там до марта 2024 года, то есть до завершения президентской выборной кампании.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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