Алексей Текслер (слева) предложил сделать Дениса Моисеева (справа) вторым лицом в заксобрании Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер предложил кандидатуру Дениса Моисеева на пост первого вице-спикера заксобрания Челябинской области, передает корреспондент URA.RU. Заявление прозвучало 6 декабря на конференции регионального отделения «Единой России», секретарем которой является глава области. Сам Моисеев приехал ради участия в мероприятии из Херсона, где исполняет поручение лидера партии Андрея Турчака.

«Мы намерены предложить заксобранию области кандидата на пост первого зампредседателя. Мы уверены, что Денис Моисеев обладает всеми необходимыми качествами и сможет эффективно работать на благо людей, на благо нашей партии и региона. Он обладает широким кругозором, глубокими знаниями и умением действовать в сложных ситуациях», — заявил Текслер.

Единороссы поддержали его предложение единогласно. Фракция ЕР образует большинство в региональном парламенте, что делает избрание Моисеева практически состоявшимся.

С октября прошлого года Моисеев находится в Херсонской области, где руководит региональной организацией единороссов, у истоков создания которой и стоял. В партийную командировку его отправили по личной просьбе секретаря Генсовета ЕР Андрея Турчака. Предполагается, что он останется там до марта 2024 года, то есть до завершения президентской выборной кампании.

Для участия в партийной конференции Денис Моисеев приехал в Челябинск из Херсонской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU