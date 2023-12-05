05 декабря 2023

Екатеринбурженка предстанет перед судом после гибели 2-летней дочки

© Служба новостей «URA.RU»
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Второе здание муниципального детского сада № 437 в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, смеситель, опрессовки, ванная, отключение воды, водоснабжение, горячая вода, санузел, ванная комната, душ, холодная вода
Мать оставила малышку в ванной (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге будут судить 22-летнюю мать, чья двухлетняя дочка утонула в ванной. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Девушка обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Уголовное дело будет направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

По версии следствия, трагедия произошла утром 19 сентября. Молодая мать находилась в наркотическом опьянении. Она решила искупать дочку, усадила ее в ванную, закрыла пробкой слив, включила воду и ушла в другую комнату. По данным прокуратуры, девушка осознавала, что девочка не способна самостоятельно покинуть ванну.

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В Екатеринбурге будут судить 22-летнюю мать, чья двухлетняя дочка утонула в ванной. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Девушка обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Уголовное дело будет направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении. По версии следствия, трагедия произошла утром 19 сентября. Молодая мать находилась в наркотическом опьянении. Она решила искупать дочку, усадила ее в ванную, закрыла пробкой слив, включила воду и ушла в другую комнату. По данным прокуратуры, девушка осознавала, что девочка не способна самостоятельно покинуть ванну.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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