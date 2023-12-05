Екатеринбурженка предстанет перед судом после гибели 2-летней дочки

В Екатеринбурге будут судить 22-летнюю мать, чья двухлетняя дочка утонула в ванной. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«Девушка обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Уголовное дело будет направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.
По версии следствия, трагедия произошла утром 19 сентября. Молодая мать находилась в наркотическом опьянении. Она решила искупать дочку, усадила ее в ванную, закрыла пробкой слив, включила воду и ушла в другую комнату. По данным прокуратуры, девушка осознавала, что девочка не способна самостоятельно покинуть ванну.
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