Politico: ЕС намерен надавить на ключевого союзника России ради санкций

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Китай должен самостоятельно прекратить поставки в РФ Фото:

Европейские лидеры на саммите ЕС — КНР хотят затронуть вопрос об экспорте Пекином товаров двойного назначения в Россию. Об этом сообщили в газете Politico. Авторы статьи отметили, что Запад хочет ограничить данные поставки.

«Мы очень обеспокоены обходом санкций <…> и хотели бы, чтобы Пекин обратил внимание на некоторые организации, которые обходят наши санкции», — заявил представитель ЕС в беседе с Politico. Он отметил, что Китай должен самостоятельно разобраться с поставками.

В статье отметили, что западные страны боятся того, что КНР может поставлять бронежилеты и дроны РФ. Однако у ЕС нет доказательств в таких поставках.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза тайно финансируют Россию путем закупки российского сжиженного природного газа. Такие продажи приносят РФ значительные доходы в размере 6,1 миллиарда евро. Ранее газета Financial Times сообщала, что Китай станет ключевым союзником России в ООН.

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Европейские лидеры на саммите ЕС — КНР хотят затронуть вопрос об экспорте Пекином товаров двойного назначения в Россию. Об этом сообщили в газете Politico. Авторы статьи отметили, что Запад хочет ограничить данные поставки. «Мы очень обеспокоены обходом санкций <…> и хотели бы, чтобы Пекин обратил внимание на некоторые организации, которые обходят наши санкции», — заявил представитель ЕС в беседе с Politico. Он отметил, что Китай должен самостоятельно разобраться с поставками. В статье отметили, что западные страны боятся того, что КНР может поставлять бронежилеты и дроны РФ. Однако у ЕС нет доказательств в таких поставках. Ранее сообщалось, что страны Евросоюза тайно финансируют Россию путем закупки российского сжиженного природного газа. Такие продажи приносят РФ значительные доходы в размере 6,1 миллиарда евро. Ранее газета Financial Times сообщала, что Китай станет ключевым союзником России в ООН.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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