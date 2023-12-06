Politico: ЕС намерен надавить на ключевого союзника России ради санкций

Китай должен самостоятельно прекратить поставки в РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Европейские лидеры на саммите ЕС — КНР хотят затронуть вопрос об экспорте Пекином товаров двойного назначения в Россию. Об этом сообщили в газете Politico. Авторы статьи отметили, что Запад хочет ограничить данные поставки.

«Мы очень обеспокоены обходом санкций <…> и хотели бы, чтобы Пекин обратил внимание на некоторые организации, которые обходят наши санкции», — заявил представитель ЕС в беседе с Politico . Он отметил, что Китай должен самостоятельно разобраться с поставками.

В статье отметили, что западные страны боятся того, что КНР может поставлять бронежилеты и дроны РФ. Однако у ЕС нет доказательств в таких поставках.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза тайно финансируют Россию путем закупки российского сжиженного природного газа. Такие продажи приносят РФ значительные доходы в размере 6,1 миллиарда евро. Ранее газета Financial Times сообщала, что Китай станет ключевым союзником России в ООН.