На курганской трассе водитель погиб, попав под КамАЗ. Видео

06 декабря 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

На курганской трассе в аварии с грузовиком погиб водитель Фото: Илья Московец © URA.RU На трассе Екатеринбург — Курган в столкновении с фурой «КамАЗ» погиб водитель легкового автомобиля. О смертельной аварии рассказали в региональной Госавтоинспекции. «Водитель ВАЗ-21102 при выполнении разворота допустил столкновение с автомобилем КамАЗ с полуприцепом», — привели подробности в ГИБДД. 47-летний мужчина из ВАЗ погиб на месте происшествия. ДТП случилось вечером 5 декабря рядом с городом Катайском на 150-м километре трассы. Около семи часов вечера водитель ВАЗа начал делать разворот на автодороге, но в него врезалась фура. Мужчина в «десятке» получил серьезные травмы и скончался до приезда спецслужб. Ранее URA.RU сообщало, что на федеральной трассе «Иртыш» в Курганской области погибли за день два водителя. Оба погибших выехали на встречную полосу для обгона и столкнулись с другими машинами.

На трассе Екатеринбург — Курган в столкновении с фурой «КамАЗ» погиб водитель легкового автомобиля. О смертельной аварии рассказали в региональной Госавтоинспекции. «Водитель ВАЗ-21102 при выполнении разворота допустил столкновение с автомобилем КамАЗ с полуприцепом», — привели подробности в ГИБДД. 47-летний мужчина из ВАЗ погиб на месте происшествия. ДТП случилось вечером 5 декабря рядом с городом Катайском на 150-м километре трассы. Около семи часов вечера водитель ВАЗа начал делать разворот на автодороге, но в него врезалась фура. Мужчина в «десятке» получил серьезные травмы и скончался до приезда спецслужб. Ранее URA.RU сообщало, что на федеральной трассе «Иртыш» в Курганской области погибли за день два водителя. Оба погибших выехали на встречную полосу для обгона и столкнулись с другими машинами.