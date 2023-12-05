На трассе Екатеринбург — Курган в столкновении с фурой «КамАЗ» погиб водитель легкового автомобиля. О смертельной аварии рассказали в региональной Госавтоинспекции.
«Водитель ВАЗ-21102 при выполнении разворота допустил столкновение с автомобилем КамАЗ с полуприцепом», — привели подробности в ГИБДД. 47-летний мужчина из ВАЗ погиб на месте происшествия.
ДТП случилось вечером 5 декабря рядом с городом Катайском на 150-м километре трассы. Около семи часов вечера водитель ВАЗа начал делать разворот на автодороге, но в него врезалась фура. Мужчина в «десятке» получил серьезные травмы и скончался до приезда спецслужб.
Ранее URA.RU сообщало, что на федеральной трассе «Иртыш» в Курганской области погибли за день два водителя. Оба погибших выехали на встречную полосу для обгона и столкнулись с другими машинами.
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