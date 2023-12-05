05 декабря 2023

На курганской трассе водитель погиб, попав под КамАЗ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путинский автобан Р-242 «Пермь – Екатеринбург». Свердловская область, транспорт, дорожный затор, чп, дтп, автобан, пермский тракт, здоровье, медицина, трасса, дорога, инцидент, большегрузный транспорт, пробка автомобильная, скорая медицинская помощь, помощь в дтп, трасса р-242
На курганской трассе в аварии с грузовиком погиб водитель Фото:

На трассе Екатеринбург — Курган в столкновении с фурой «КамАЗ» погиб водитель легкового автомобиля. О смертельной аварии рассказали в региональной Госавтоинспекции.

«Водитель ВАЗ-21102 при выполнении разворота допустил столкновение с автомобилем КамАЗ с полуприцепом», — привели подробности в ГИБДД. 47-летний мужчина из ВАЗ погиб на месте происшествия.

ДТП случилось вечером 5 декабря рядом с городом Катайском на 150-м километре трассы. Около семи часов вечера водитель ВАЗа начал делать разворот на автодороге, но в него врезалась фура. Мужчина в «десятке» получил серьезные травмы и скончался до приезда спецслужб.

Ранее URA.RU сообщало, что на федеральной трассе «Иртыш» в Курганской области погибли за день два водителя. Оба погибших выехали на встречную полосу для обгона и столкнулись с другими машинами.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе Екатеринбург — Курган в столкновении с фурой «КамАЗ» погиб водитель легкового автомобиля. О смертельной аварии рассказали в региональной Госавтоинспекции. «Водитель ВАЗ-21102 при выполнении разворота допустил столкновение с автомобилем КамАЗ с полуприцепом», — привели подробности в ГИБДД. 47-летний мужчина из ВАЗ погиб на месте происшествия. ДТП случилось вечером 5 декабря рядом с городом Катайском на 150-м километре трассы. Около семи часов вечера водитель ВАЗа начал делать разворот на автодороге, но в него врезалась фура. Мужчина в «десятке» получил серьезные травмы и скончался до приезда спецслужб. Ранее URA.RU сообщало, что на федеральной трассе «Иртыш» в Курганской области погибли за день два водителя. Оба погибших выехали на встречную полосу для обгона и столкнулись с другими машинами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...