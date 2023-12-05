В деле задержанного челябинского следователя фигурирует экс-директор фирмы из Чечни

Бизнес-леди Минина стала фигурантом дела в отношении челябинского следователя

Дело Шпигуна начинает обрастать новыми подробностями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В уголовном деле, возбужденном в отношении старшего следователя отдела Следственного комитета по Советскому району Челябинска Вадима Шпигуна, силовики вышли на экс-директора компании ООО «ТД Инрост» Екатерину Минину. Компания зарегистрирована в Грозном (Чеченская республика). По информации источника URA.RU, бизнес-леди может быть причастна к даче взяток не только Шпигуну, но и другим правоохранителям.

«На факт причастности Мининой к уголовному делу Шпигуна вышли в рамках разработки другого уголовного дела о коррупции. По нему бизнес-леди уже находится в СИЗО. Сейчас все эти дела планируют объединить в одно общее производство», — рассказал URA.RU источник.

По данным URA.RU, Минину отправили в СИЗО по обвинениям в даче взяток в конце октября текущего года. Сумма взятки неизвестна.

Согласно базе данных судов, в апреле 2022 году Минину судили за неуплату налогов. Тогда дело в ее отношении было прекращено. Советский райсуд Челябинска назначил ей меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 200 тысяч рублей. Спустя несколько месяцев дело в отношении Мининой вновь поступило в суд. И снова речь шла о неуплате налоговых отчислений. В суде отказали в принятии ходатайства к рассмотрению дела.

Согласно сервису СБИС, Минина руководила ООО «ТД Инрост» с апреля 2012 года до конца июля 2023 года. При этом изначально компания была зарегистрирована в Челябинской области. В ноябре 2021 года фирма сменила юридическую прописку на Чечню. Сейчас компания проходит процедуру банкротства.

Шпигуна задержали по обвинению в получении взяток и фальсификации доказательств. У следствие есть основания считать, что он помогал коммерсантам обходить налоговое законодательство. На него пытались выйти долгое время. Задержанию предшествовала большая работа. Вскоре ему должны избрать меру пресечения. В пресс-службе СКР по региону факт задержание пока никак не прокомментировали.