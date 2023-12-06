Власти формально сокращают расходы на курганских мэров. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
По словам источников, часть денег на мэров распределят по другим статьям бюджета Фото:

В Курганской области расходы на работу глав муниципалитетов сокращаются только в документах. По словам источников URA.RU, связанных с региональными властями, на деле расходы на мэров будут не ниже уровня прошлых лет, так как остаток распределят по другим статьям бюджета.

«Расходы не будут ниже. Формально они уменьшились, но на деле остальную часть просто распределили по другим статьям бюджета. Так население увидит, что мэрии экономят на руководителях», — объясняют источники. Как минимум, согласно документам администраций, расходы на работу глав планируют сократить в Кургане и Шадринске.

В 2024 году расходы на работу мэра Кургана Елену Ситникову планируют сократить с 4,75 млн рублей до 2,6 млн рублей, а на работу главы Шадринска Антона Мокана — с 2,15 млн рублей до 1,95 млн рублей. Данная информация размещена в бюджетных документах муниципалитетов. Источник URA.RU, связанный с муниципальными властями, связал сокращение расходов с общероссийской тенденцией по экономии бюджета.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области расходы на работу глав муниципалитетов сокращаются только в документах. По словам источников URA.RU, связанных с региональными властями, на деле расходы на мэров будут не ниже уровня прошлых лет, так как остаток распределят по другим статьям бюджета. «Расходы не будут ниже. Формально они уменьшились, но на деле остальную часть просто распределили по другим статьям бюджета. Так население увидит, что мэрии экономят на руководителях», — объясняют источники. Как минимум, согласно документам администраций, расходы на работу глав планируют сократить в Кургане и Шадринске. В 2024 году расходы на работу мэра Кургана Елену Ситникову планируют сократить с 4,75 млн рублей до 2,6 млн рублей, а на работу главы Шадринска Антона Мокана — с 2,15 млн рублей до 1,95 млн рублей. Данная информация размещена в бюджетных документах муниципалитетов. Источник URA.RU, связанный с муниципальными властями, связал сокращение расходов с общероссийской тенденцией по экономии бюджета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...