Власти формально сокращают расходы на курганских мэров. Инсайд

06 декабря 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

По словам источников, часть денег на мэров распределят по другим статьям бюджета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области расходы на работу глав муниципалитетов сокращаются только в документах. По словам источников URA.RU, связанных с региональными властями, на деле расходы на мэров будут не ниже уровня прошлых лет, так как остаток распределят по другим статьям бюджета. «Расходы не будут ниже. Формально они уменьшились, но на деле остальную часть просто распределили по другим статьям бюджета. Так население увидит, что мэрии экономят на руководителях», — объясняют источники. Как минимум, согласно документам администраций, расходы на работу глав планируют сократить в Кургане и Шадринске. В 2024 году расходы на работу мэра Кургана Елену Ситникову планируют сократить с 4,75 млн рублей до 2,6 млн рублей, а на работу главы Шадринска Антона Мокана — с 2,15 млн рублей до 1,95 млн рублей. Данная информация размещена в бюджетных документах муниципалитетов. Источник URA.RU, связанный с муниципальными властями, связал сокращение расходов с общероссийской тенденцией по экономии бюджета.

В Курганской области расходы на работу глав муниципалитетов сокращаются только в документах. По словам источников URA.RU, связанных с региональными властями, на деле расходы на мэров будут не ниже уровня прошлых лет, так как остаток распределят по другим статьям бюджета. «Расходы не будут ниже. Формально они уменьшились, но на деле остальную часть просто распределили по другим статьям бюджета. Так население увидит, что мэрии экономят на руководителях», — объясняют источники. Как минимум, согласно документам администраций, расходы на работу глав планируют сократить в Кургане и Шадринске. В 2024 году расходы на работу мэра Кургана Елену Ситникову планируют сократить с 4,75 млн рублей до 2,6 млн рублей, а на работу главы Шадринска Антона Мокана — с 2,15 млн рублей до 1,95 млн рублей. Данная информация размещена в бюджетных документах муниципалитетов. Источник URA.RU, связанный с муниципальными властями, связал сокращение расходов с общероссийской тенденцией по экономии бюджета.