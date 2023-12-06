Обвиняемого в коррупции экс-главврача из Озерска будут судить в Санкт-Петербурге

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Клипарт "правосудие". Москва , фемида, суд, судебная система
Будущее Евгения Фомина решит Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга Фото:

Бывшего главврача горбольницы Озерска (Челябинская область) Евгения Фомина, обвиняемого в получении крупных взяток, будут судить в Санкт-Петербурге. Согласно базе данных Озерского горсуда, дело было направлено по подсудности. В пресс-службе суда уточнили, что его рассмотрит Смольнинский районный суд города на Неве.

«Дело будут рассматривать по месту совершения преступления. Материалы направят в Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что дело направят в северную столицу не сразу. После того, как Челябинский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу адвоката, представляющего интересы Фомина, на продление ему меры пресечения, дело вернут в Озерск. И лишь после этого его направят в Санкт-Петербург.

Фомин был задержан в январе текущего года. Его обвинили в получении взяток в особо крупном размере. У следствия есть основания полгать, что бывший медик получал деньги от строительной компании. За это он помогал коммерсантам с получением контрактов на капремонт инфекционного корпуса и допсоглашений. Предварительно, за все время Фомин получил от представителей бизнеса не менее 20 млн рублей.

С момента задержания Фомин находится в СИЗО. Он так и не признал своей вины в инкриминируемом преступлении. В ноябре его дело направили в суд. В случае доказательства причастности к преступлению ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Бывшего главврача горбольницы Озерска (Челябинская область) Евгения Фомина, обвиняемого в получении крупных взяток, будут судить в Санкт-Петербурге. Согласно базе данных Озерского горсуда, дело было направлено по подсудности. В пресс-службе суда уточнили, что его рассмотрит Смольнинский районный суд города на Неве. «Дело будут рассматривать по месту совершения преступления. Материалы направят в Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что дело направят в северную столицу не сразу. После того, как Челябинский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу адвоката, представляющего интересы Фомина, на продление ему меры пресечения, дело вернут в Озерск. И лишь после этого его направят в Санкт-Петербург. Фомин был задержан в январе текущего года. Его обвинили в получении взяток в особо крупном размере. У следствия есть основания полгать, что бывший медик получал деньги от строительной компании. За это он помогал коммерсантам с получением контрактов на капремонт инфекционного корпуса и допсоглашений. Предварительно, за все время Фомин получил от представителей бизнеса не менее 20 млн рублей. С момента задержания Фомин находится в СИЗО. Он так и не признал своей вины в инкриминируемом преступлении. В ноябре его дело направили в суд. В случае доказательства причастности к преступлению ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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