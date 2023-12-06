Полпред Якушев встретился с Героями России

06 декабря 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

Якушев поблагодарил военных за проявленный героизм Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поблагодарил обладателей звания Героя России за их работу с молодежью, а участников СВО — за успешное выполнение боевых задач. Встреча, приуроченная ко Дню Героев РФ, прошла в филиале фонда «Защитники Отечества» в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба полпреда. «Ваша активная жизненная позиция, работа с подрастающим поколением имеют огромное значение для будущего нашей страны. Сегодня, когда идет специальная военная операция, общение с молодежью, разговоры по душам о происходящем — принципиально важны для формирования личности», — считает Якушев. На встрече, которая началась с минуты молчания в память о погибших бойцах, присутствовали Герои России, проживающие в Уральском федеральном округе: Сергей Воронин, Евгений Бушмелев, Олег Касков, Сергей Евланов, Игорь Родобольский и Владимир Шарпатов. Также с полпредом пообщались участники специальной военной операции. Якушев выразил им особую благодарность за успешное выполнение боевых задач. «Сергей Воронин рассказал полпреду о том, как прошли первые окружные соревнования по военно-прикладным видам спорта, участие в которых приняли 150 студентов со всего УрФО. Идею о проведении такого турнира Владимир Якушев поддержал в апреле 2022 года на Совете по патриотическому воспитанию граждан», — рассказали в пресс-службе Якушева. В Екатеринбурге в ноябре этого года полпред посещал фонд «Защитники Отечества», который создан по инициативе президента РФ Владимира Путина. Тогда Якушев отметил: особенно важно, что большая часть вопросов посетителей фонда решают свои проблемы в формате «здесь и сейчас». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поблагодарил обладателей звания Героя России за их работу с молодежью, а участников СВО — за успешное выполнение боевых задач. Встреча, приуроченная ко Дню Героев РФ, прошла в филиале фонда «Защитники Отечества» в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба полпреда. «Ваша активная жизненная позиция, работа с подрастающим поколением имеют огромное значение для будущего нашей страны. Сегодня, когда идет специальная военная операция, общение с молодежью, разговоры по душам о происходящем — принципиально важны для формирования личности», — считает Якушев. На встрече, которая началась с минуты молчания в память о погибших бойцах, присутствовали Герои России, проживающие в Уральском федеральном округе: Сергей Воронин, Евгений Бушмелев, Олег Касков, Сергей Евланов, Игорь Родобольский и Владимир Шарпатов. Также с полпредом пообщались участники специальной военной операции. Якушев выразил им особую благодарность за успешное выполнение боевых задач. «Сергей Воронин рассказал полпреду о том, как прошли первые окружные соревнования по военно-прикладным видам спорта, участие в которых приняли 150 студентов со всего УрФО. Идею о проведении такого турнира Владимир Якушев поддержал в апреле 2022 года на Совете по патриотическому воспитанию граждан», — рассказали в пресс-службе Якушева. В Екатеринбурге в ноябре этого года полпред посещал фонд «Защитники Отечества», который создан по инициативе президента РФ Владимира Путина. Тогда Якушев отметил: особенно важно, что большая часть вопросов посетителей фонда решают свои проблемы в формате «здесь и сейчас».