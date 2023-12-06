Симановский уговорил жену Высоцкого показать екатеринбуржцам тайные фото певца

Марина Влади хранила эти фотографии с 70-х годов Фото: Isabelle Vautier\Zuma\TASS

На аукционе «Екатерининская ассамблея», в котором участвуют крупные свердловские бизнесмены, выставят на продажу ранее не опубликованные негативы и фотографии Владимира Высоцкого. Лот-сенсацию актриса, певица и жена музыканта Марина Влади представила для благотворительного мероприятия по личной просьбе двух своих друзей и поклонников творчества Высоцкого — мецената Андрея Симановского и бизнесмена Андрея Гавриловского. Об этом URA.RU рассказали в «Сима-ленде».

Уникальная коллекция содержит серию снимков «Владимир Высоцкий. Приэльбрусье». «На четких черно-белых кадрах запечатлен Владимир Высоцкий в июле 1970 года на Северном Кавказе, в окрестностях высочайшей горы Европы — Эльбруса. Публике представят уникальную коллекцию, с которой мир еще не был знаком — это единственные фотографии музыканта в горах в реальной жизни и они не являлись постановочными кадрами для его киноработ», — объяснили URA.RU в компании.

Всего представят 59 фотографий, их сделал Борис Федосов — известный спортивный журналист Советского Союза. Кадры с певцом должны были быть опубликованы в газете «Известия», где Федосов работал обозревателем. Но до читателей статья с фотографиями музыканта так и не дошла.

Коллекции, связанные с Высоцким, уже появлялись на «Екатерининской ассамблее». В 2021 году на благотворительном вечере Андрей Симановский приобрел набор зажигалок из личной коллекции музыканта. Лот выставил сын певца Никита. В 2023 году зажигалки передали екатеринбургскому музею Высоцкого в Екатеринбурге, который создан совместными усилиями Гавриловского и Симановского.

Это одна из фотографий Высоцкого, которую нигде ранее не публиковали Фото предоставлено компанией «Сима-ленд»