Челябинцев предупредили о НМУ в период морозов

06 декабря 2023 в 17:29 Размер текста - 17 +

Мороз поспособствует накоплению вредных веществ в атмосфере Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В отдельных городах Челябинской области ожидается режим неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщили в пресс-службе минэкологии региона. «По данным Челябинского ЦГМС, в Челябинске, Сатке, Коркино, Карабаше, Златоусте и Аше с 19 часов 6 декабря до 19 часов 8 декабря ожидается режим неблагоприятных метеорологических условий, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое. Днем и ночью с 6 по 8 декабря ожидается похолодание до -21 -40 градусов соответственно», — уточнили в пресс-службе ведомства. Ранее в челябинском ЦГМС URA.RU сообщили, что в городе ожидаются морозы до минус 35 градусов, в регионе — до минус 40 градусов. В Челябинске все службы переведены в режим повышенной готовности.

В отдельных городах Челябинской области ожидается режим неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщили в пресс-службе минэкологии региона. «По данным Челябинского ЦГМС, в Челябинске, Сатке, Коркино, Карабаше, Златоусте и Аше с 19 часов 6 декабря до 19 часов 8 декабря ожидается режим неблагоприятных метеорологических условий, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое. Днем и ночью с 6 по 8 декабря ожидается похолодание до -21 -40 градусов соответственно», — уточнили в пресс-службе ведомства. Ранее в челябинском ЦГМС URA.RU сообщили, что в городе ожидаются морозы до минус 35 градусов, в регионе — до минус 40 градусов. В Челябинске все службы переведены в режим повышенной готовности.