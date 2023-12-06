Челябинцев предупредили о НМУ в период морозов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смог, НМУ. Челябинск, дым, зима, смог, нму, климат, неблагоприятные метеоусловия, мороз
Мороз поспособствует накоплению вредных веществ в атмосфере Фото:

В отдельных городах Челябинской области ожидается режим неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщили в пресс-службе минэкологии региона.

«По данным Челябинского ЦГМС, в Челябинске, Сатке, Коркино, Карабаше, Златоусте и Аше с 19 часов 6 декабря до 19 часов 8 декабря ожидается режим неблагоприятных метеорологических условий, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое. Днем и ночью с 6 по 8 декабря ожидается похолодание до -21 -40 градусов соответственно», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее в челябинском ЦГМС URA.RU сообщили, что в городе ожидаются морозы до минус 35 градусов, в регионе — до минус 40 градусов. В Челябинске все службы переведены в режим повышенной готовности.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В отдельных городах Челябинской области ожидается режим неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщили в пресс-службе минэкологии региона. «По данным Челябинского ЦГМС, в Челябинске, Сатке, Коркино, Карабаше, Златоусте и Аше с 19 часов 6 декабря до 19 часов 8 декабря ожидается режим неблагоприятных метеорологических условий, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое. Днем и ночью с 6 по 8 декабря ожидается похолодание до -21 -40 градусов соответственно», — уточнили в пресс-службе ведомства. Ранее в челябинском ЦГМС URA.RU сообщили, что в городе ожидаются морозы до минус 35 градусов, в регионе — до минус 40 градусов. В Челябинске все службы переведены в режим повышенной готовности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...