Украина взяла на себя ответственность за убийство Кивы

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За убийством Кивы (на фото) стоит Украина, заявил Юсов Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье нашли тело экс-депутата Рады Ильи Кивы

Экс-депутат Рады Илья Кива был убит Службой безопасности Украины. Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) МО страны Андрей Юсов.

«[Кива был убит] в ходе спецоперации СБУ», — прокомментировал Юсов телеканалу «Общественное». В эфире телеканала «Рада» он также заявил о намерении продолжить подобного рода акции.

В среду, 6 декабря, Илью Киву нашли мертвым в деревне Супонево Одинцовского района. Его тело обнаружил персонал отеля. Украинские СМИ, в частности, «Суспильне», УНИАН и «Украинская правда» пишут, что убийство Кивы — это спецоперация СБУ.

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Экс-депутат Рады Илья Кива был убит Службой безопасности Украины. Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) МО страны Андрей Юсов. «[Кива был убит] в ходе спецоперации СБУ», — прокомментировал Юсов телеканалу «Общественное». В эфире телеканала «Рада» он также заявил о намерении продолжить подобного рода акции. В среду, 6 декабря, Илью Киву нашли мертвым в деревне Супонево Одинцовского района. Его тело обнаружил персонал отеля. Украинские СМИ, в частности, «Суспильне», УНИАН и «Украинская правда» пишут, что убийство Кивы — это спецоперация СБУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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