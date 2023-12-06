Происшествия Украина взяла на себя ответственность за убийство Кивы 06 декабря 2023 в 21:35 Размер текста - 17 + За убийством Кивы (на фото) стоит Украина, заявил Юсов Фото: Ирина Яковлева/ТАСС новость из сюжета В Подмосковье нашли тело экс-депутата Рады Ильи Кивы Экс-депутат Рады Илья Кива был убит Службой безопасности Украины. Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) МО страны Андрей Юсов. «[Кива был убит] в ходе спецоперации СБУ», — прокомментировал Юсов телеканалу «Общественное». В эфире телеканала «Рада» он также заявил о намерении продолжить подобного рода акции. В среду, 6 декабря, Илью Киву нашли мертвым в деревне Супонево Одинцовского района. Его тело обнаружил персонал отеля. Украинские СМИ, в частности, «Суспильне», УНИАН и «Украинская правда» пишут, что убийство Кивы — это спецоперация СБУ. Экс-депутат Рады Илья Кива был убит Службой безопасности Украины. Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) МО страны Андрей Юсов. «[Кива был убит] в ходе спецоперации СБУ», — прокомментировал Юсов телеканалу «Общественное». В эфире телеканала «Рада» он также заявил о намерении продолжить подобного рода акции. В среду, 6 декабря, Илью Киву нашли мертвым в деревне Супонево Одинцовского района. Его тело обнаружил персонал отеля. Украинские СМИ, в частности, «Суспильне», УНИАН и «Украинская правда» пишут, что убийство Кивы — это спецоперация СБУ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям