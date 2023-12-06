После убийства Кивы в Подмосковье возбуждено уголовное дело

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По факту убийства Кивы возбуждено уголовное дело Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье нашли тело экс-депутата Рады Ильи Кивы

После убийства экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины (статья 105 УК РФ)», — сказала она. Информацию передает РИА Новости.

Днем, 6 декабря, в Подмосковье нашли тело экс-депутата Рады Кивы. По предварительным данным следствия, убийство произошло на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа. Киву убили из неизвестного оружия, от полученных ранений он скончался на месте, передает ГСУСК по Подмосковью.

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После убийства экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий. «Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины (статья 105 УК РФ)», — сказала она. Информацию передает РИА Новости. Днем, 6 декабря, в Подмосковье нашли тело экс-депутата Рады Кивы. По предварительным данным следствия, убийство произошло на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа. Киву убили из неизвестного оружия, от полученных ранений он скончался на месте, передает ГСУСК по Подмосковью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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