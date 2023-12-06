Mash: киллер Ильи Кивы неделями изучал повадки бывшего политика

07 декабря 2023 в 00:35 Размер текста - 17 +

К убийству причастна Служба безопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье нашли тело экс-депутата Рады Ильи Кивы За бывшим депутатом Верховной Рады Ильей Кивой следили минимум три последние недели. Киллер хорошо изучил привычки украинского политика перед нападением, передает telegram-канал Mash. «За Кивой следили как минимум три недели. Киллер изучил привычки украинского политика. Кива переехал в подмосковный отель 2,5 месяца назад. В номере Кива проживал вместе со своей сожительницей, ежедневно выходил на вечерние прогулки по парку. Сегодня (6 декабря — прим. URA.RU) он повторил тот же маршрут, но не вернулся», — указано в мессенджере . Труп бывшего украинского парламентария пролежал на снегу не меньше часа. Тело обнаружил персонал отеля. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Кива сообщал, что за ним долгое время следили неизвестные. Он догадывался, что станет объектом покушения, заявил бывший украинский депутат Олег Царев.

За бывшим депутатом Верховной Рады Ильей Кивой следили минимум три последние недели. Киллер хорошо изучил привычки украинского политика перед нападением, передает telegram-канал Mash. «За Кивой следили как минимум три недели. Киллер изучил привычки украинского политика. Кива переехал в подмосковный отель 2,5 месяца назад. В номере Кива проживал вместе со своей сожительницей, ежедневно выходил на вечерние прогулки по парку. Сегодня (6 декабря — прим. URA.RU) он повторил тот же маршрут, но не вернулся», — указано в мессенджере. Труп бывшего украинского парламентария пролежал на снегу не меньше часа. Тело обнаружил персонал отеля. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Кива сообщал, что за ним долгое время следили неизвестные. Он догадывался, что станет объектом покушения, заявил бывший украинский депутат Олег Царев.