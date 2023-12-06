Происшествия Криминал Экс-депутат Рады Царев: Кива знал, что на него ведется охота. Видео 06 декабря 2023 в 22:36 Размер текста - 17 + Олег Царев высказался об убийстве Ильи Кивы Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье нашли тело экс-депутата Рады Ильи Кивы Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива знал, что его хотят убить, догадывался о готовящемся покушении. С таким заявлением выступил бывший украинский депутат, переживший аналогичное нападение, Олег Царев. «Я знаю, что его [Киву] убили. Я знаю, что за этим стоят украинские спецслужбы. Я знаю, что он знал, что за ним ведется охота. По этой причине он переехал из Москвы в Одинцовский район, но не уберег себя», — рассказал Олег Царев в интервью РЕН ТВ. Тело Кивы нашли в Подмосковье днем 6 декабря. Бывшего депутата Рады убили из неустановленного оружия, он скончался на месте происшествия от полученных ранений. Силовики возбудили уголовное дело. Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива знал, что его хотят убить, догадывался о готовящемся покушении. С таким заявлением выступил бывший украинский депутат, переживший аналогичное нападение, Олег Царев. «Я знаю, что его [Киву] убили. Я знаю, что за этим стоят украинские спецслужбы. Я знаю, что он знал, что за ним ведется охота. По этой причине он переехал из Москвы в Одинцовский район, но не уберег себя», — рассказал Олег Царев в интервью РЕН ТВ. Тело Кивы нашли в Подмосковье днем 6 декабря. Бывшего депутата Рады убили из неустановленного оружия, он скончался на месте происшествия от полученных ранений. Силовики возбудили уголовное дело. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям