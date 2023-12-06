Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива знал, что его хотят убить, догадывался о готовящемся покушении. С таким заявлением выступил бывший украинский депутат, переживший аналогичное нападение, Олег Царев.
«Я знаю, что его [Киву] убили. Я знаю, что за этим стоят украинские спецслужбы. Я знаю, что он знал, что за ним ведется охота. По этой причине он переехал из Москвы в Одинцовский район, но не уберег себя», — рассказал Олег Царев в интервью РЕН ТВ.
Тело Кивы нашли в Подмосковье днем 6 декабря. Бывшего депутата Рады убили из неустановленного оружия, он скончался на месте происшествия от полученных ранений. Силовики возбудили уголовное дело.
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