Экс-депутат Рады Царев: Кива знал, что на него ведется охота. Видео

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Пресс-конференция Председателя парламента Новороссии Олега Царева. Москва, царев олег
Олег Царев высказался об убийстве Ильи Кивы Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье нашли тело экс-депутата Рады Ильи Кивы

Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива знал, что его хотят убить, догадывался о готовящемся покушении. С таким заявлением выступил бывший украинский депутат, переживший аналогичное нападение, Олег Царев.

«Я знаю, что его [Киву] убили. Я знаю, что за этим стоят украинские спецслужбы. Я знаю, что он знал, что за ним ведется охота. По этой причине он переехал из Москвы в Одинцовский район, но не уберег себя», — рассказал Олег Царев в интервью РЕН ТВ.

Тело Кивы нашли в Подмосковье днем 6 декабря. Бывшего депутата Рады убили из неустановленного оружия, он скончался на месте происшествия от полученных ранений. Силовики возбудили уголовное дело.

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Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива знал, что его хотят убить, догадывался о готовящемся покушении. С таким заявлением выступил бывший украинский депутат, переживший аналогичное нападение, Олег Царев. «Я знаю, что его [Киву] убили. Я знаю, что за этим стоят украинские спецслужбы. Я знаю, что он знал, что за ним ведется охота. По этой причине он переехал из Москвы в Одинцовский район, но не уберег себя», — рассказал Олег Царев в интервью РЕН ТВ. Тело Кивы нашли в Подмосковье днем 6 декабря. Бывшего депутата Рады убили из неустановленного оружия, он скончался на месте происшествия от полученных ранений. Силовики возбудили уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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