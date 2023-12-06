Стало известно, какое оружие использовал киллер для убийства Кивы

Илья Кива был убит из оружия с глушителем

07 декабря 2023 в 00:52 Размер текста - 17 +

Киву добили вторым выстрелом в голову Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива был убит из оружия с глушителем. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Илья Кива, предположительно, был убит из короткоствольного оружия с глушителем. Его тело было обнаружено возле гостиницы», — сообщил ТАСС . По информации telegram-канала Mash , Кива был убит двумя выстрелами — в грудь и голову. Первым выстрелом его ранили, вторым добили. Первые сообщения о гибели Кивы начали поступать ближе к 17:40 (по Мск). Тогда telegram-канал 112 отмечал, что на месте работают экстренные службы, а обстоятельства гибели политика уточняются. За бывшим депутатом Верховной Рады Ильей Кивой следили минимум три последние недели. Киллер хорошо изучил привычки украинского политика перед нападением.

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива был убит из оружия с глушителем. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Илья Кива, предположительно, был убит из короткоствольного оружия с глушителем. Его тело было обнаружено возле гостиницы», — сообщил ТАСС. По информации telegram-канала Mash, Кива был убит двумя выстрелами — в грудь и голову. Первым выстрелом его ранили, вторым добили. Первые сообщения о гибели Кивы начали поступать ближе к 17:40 (по Мск). Тогда telegram-канал 112 отмечал, что на месте работают экстренные службы, а обстоятельства гибели политика уточняются. За бывшим депутатом Верховной Рады Ильей Кивой следили минимум три последние недели. Киллер хорошо изучил привычки украинского политика перед нападением.