06 декабря 2023

Стало известно, какое оружие использовал киллер для убийства Кивы

Илья Кива был убит из оружия с глушителем
© Служба новостей «URA.RU»
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ОМОН стрельбище Оружие Челябинск, убийство, пм, пистолет макарова, глушитель
Киву добили вторым выстрелом в голову Фото:

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива был убит из оружия с глушителем. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Илья Кива, предположительно, был убит из короткоствольного оружия с глушителем. Его тело было обнаружено возле гостиницы», — сообщил ТАСС.

По информации telegram-канала Mash, Кива был убит двумя выстрелами — в грудь и голову. Первым выстрелом его ранили, вторым добили.

Первые сообщения о гибели Кивы начали поступать ближе к 17:40 (по Мск). Тогда telegram-канал 112 отмечал, что на месте работают экстренные службы, а обстоятельства гибели политика уточняются. За бывшим депутатом Верховной Рады Ильей Кивой следили минимум три последние недели. Киллер хорошо изучил привычки украинского политика перед нападением.

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Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива был убит из оружия с глушителем. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Илья Кива, предположительно, был убит из короткоствольного оружия с глушителем. Его тело было обнаружено возле гостиницы», — сообщил ТАСС. По информации telegram-канала Mash, Кива был убит двумя выстрелами — в грудь и голову. Первым выстрелом его ранили, вторым добили. Первые сообщения о гибели Кивы начали поступать ближе к 17:40 (по Мск). Тогда telegram-канал 112 отмечал, что на месте работают экстренные службы, а обстоятельства гибели политика уточняются. За бывшим депутатом Верховной Рады Ильей Кивой следили минимум три последние недели. Киллер хорошо изучил привычки украинского политика перед нападением.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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