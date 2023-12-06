США вслед за Россией вышли из Договора об обычных ВС в Европе

07 декабря 2023 в 02:47 Размер текста - 17 +

США приостанавливают участие в ДОВСЕ Фото: miliman/pickupimage.com США приостановили свое участия в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Поводом для этого послужил выход из соглашения России, подчеркнули в Белом доме. «США приостановили выполнение обязательств в рамках ДОВСЕ. Это стало ответом на завершение Россией 7 ноября процедуры выхода из Договора», — пояснили в Вашингтоне, передает РИА Новости. В конце мая президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ. В Договоре были прописаны квоты на пять категорий обычных вооружений и техники в армиях государств-участников, передает «Национальная служба новостей». Процедура выхода России завершилась в ночь с 6 на 7 ноября. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал усилить альянс после выхода РФ из ДОВСЕ, передает RT.

США приостановили свое участия в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Поводом для этого послужил выход из соглашения России, подчеркнули в Белом доме. «США приостановили выполнение обязательств в рамках ДОВСЕ. Это стало ответом на завершение Россией 7 ноября процедуры выхода из Договора», — пояснили в Вашингтоне, передает РИА Новости. В конце мая президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ. В Договоре были прописаны квоты на пять категорий обычных вооружений и техники в армиях государств-участников, передает «Национальная служба новостей». Процедура выхода России завершилась в ночь с 6 на 7 ноября. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал усилить альянс после выхода РФ из ДОВСЕ, передает RT.