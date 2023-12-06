06 декабря 2023

США вслед за Россией вышли из Договора об обычных ВС в Европе

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США приостанавливают участие в ДОВСЕ Фото:

США приостановили свое участия в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Поводом для этого послужил выход из соглашения России, подчеркнули в Белом доме.

«США приостановили выполнение обязательств в рамках ДОВСЕ. Это стало ответом на завершение Россией 7 ноября процедуры выхода из Договора», — пояснили в Вашингтоне, передает РИА Новости.

В конце мая президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ. В Договоре были прописаны квоты на пять категорий обычных вооружений и техники в армиях государств-участников, передает «Национальная служба новостей». Процедура выхода России завершилась в ночь с 6 на 7 ноября. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал усилить альянс после выхода РФ из ДОВСЕ, передает RT.

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США приостановили свое участия в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Поводом для этого послужил выход из соглашения России, подчеркнули в Белом доме. «США приостановили выполнение обязательств в рамках ДОВСЕ. Это стало ответом на завершение Россией 7 ноября процедуры выхода из Договора», — пояснили в Вашингтоне, передает РИА Новости. В конце мая президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ. В Договоре были прописаны квоты на пять категорий обычных вооружений и техники в армиях государств-участников, передает «Национальная служба новостей». Процедура выхода России завершилась в ночь с 6 на 7 ноября. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал усилить альянс после выхода РФ из ДОВСЕ, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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