США и Украина договорились о совместном производстве оружия

США будет производить оружие совместно с Украиной, заявили в Пентагоне Фото: Spc. Ashley Hayes / U.S. Department of Defense

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Представители Соединенных Штатов и Украины пришли к соглашению о совместном производстве определенных видов вооружения и об обмене техническими данными. Об этом рассказали в Пентагоне.

«Американские и украинские должностные лица подписали заявление о намерениях относительно совместного производства важнейших видов вооружений», — говорится в материале оборонного ведомства. Там добавили, что среди прочего будет налажен и приоритетный обмен технической информацией между Киевом и Вашингтоном с целью срочного удовлетворения потребностей ВСУ.

Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что такое партнерство с иностранными производителями для Украины позволит производить запасные части на близком расстоянии от места, где они требуются. Также налаженное производство позволит быстрее возвращать отремонтированную военную технику на фронт, заключили в Пентагоне.

Украина создаст альянс оборонных индустрий, который будет финансироваться за счет дивидендов от государственных оборонных активов и доходов от продажи конфискованных российских активов. Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду на присоединение других стран к этому альянсу для совместного производства вооружений. Быстрый расход американских снарядов на Украине привел к увеличению финансирования производства боеприпасов со стороны США, передает Life .