США и Украина договорились о совместном производстве оружия

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США будет производить оружие совместно с Украиной, заявили в Пентагоне Фото:
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Представители Соединенных Штатов и Украины пришли к соглашению о совместном производстве определенных видов вооружения и об обмене техническими данными. Об этом рассказали в Пентагоне.

«Американские и украинские должностные лица подписали заявление о намерениях относительно совместного производства важнейших видов вооружений», — говорится в материале оборонного ведомства. Там добавили, что среди прочего будет налажен и приоритетный обмен технической информацией между Киевом и Вашингтоном с целью срочного удовлетворения потребностей ВСУ.

Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что такое партнерство с иностранными производителями для Украины позволит производить запасные части на близком расстоянии от места, где они требуются. Также налаженное производство позволит быстрее возвращать отремонтированную военную технику на фронт, заключили в Пентагоне.

Украина создаст альянс оборонных индустрий, который будет финансироваться за счет дивидендов от государственных оборонных активов и доходов от продажи конфискованных российских активов. Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду на присоединение других стран к этому альянсу для совместного производства вооружений. Быстрый расход американских снарядов на Украине привел к увеличению финансирования производства боеприпасов со стороны США, передает Life.

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Представители Соединенных Штатов и Украины пришли к соглашению о совместном производстве определенных видов вооружения и об обмене техническими данными. Об этом рассказали в Пентагоне. «Американские и украинские должностные лица подписали заявление о намерениях относительно совместного производства важнейших видов вооружений», — говорится в материале оборонного ведомства. Там добавили, что среди прочего будет налажен и приоритетный обмен технической информацией между Киевом и Вашингтоном с целью срочного удовлетворения потребностей ВСУ. Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что такое партнерство с иностранными производителями для Украины позволит производить запасные части на близком расстоянии от места, где они требуются. Также налаженное производство позволит быстрее возвращать отремонтированную военную технику на фронт, заключили в Пентагоне. Украина создаст альянс оборонных индустрий, который будет финансироваться за счет дивидендов от государственных оборонных активов и доходов от продажи конфискованных российских активов. Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду на присоединение других стран к этому альянсу для совместного производства вооружений. Быстрый расход американских снарядов на Украине привел к увеличению финансирования производства боеприпасов со стороны США, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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