Экс-замглавы Кургана Жижина снова начнут судить. Видео

07 декабря 2023 в 10:18 Размер текста - 17 +

Курганский горсуд будет рассматривать дело экс-замглавы Кургана Жижина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и вернул уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Кургана Андрея Жижина на рассмотрение в городской суд. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. «Курганский областной суд, рассмотрев в открытом судебном заседании, постановил: отменить постановление Курганского городского суда о возвращении дела Жижина Андрея прокурору до устранения препятствий», — озвучил решение судья. Дело Жижина рассматривали в горсуде Кургана в середине сентября. Тогда суд посчитал, что следствию следует доработать дело. Экс-заместителя Андрея Жижина следователи считают виновным в халатности и превышении должностных полномочий. По версии обвинения, Жижин принял некачественное жилье для сирот в 2015 году. Также он якобы не предпринял своевременных мер по расселению жильцов из двух курганских аварийных домов. Свою вину экс-замглавы не признал. Облсуд счел достаточными материалы дела для рассмотрения его в суде. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане прошел суд по делу экс-заместителя мэра города. Рассмотрев материалы дела, суд постановил вернуть его следователям для устранения недочетов, препятствующих рассмотрению.

Курганский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и вернул уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Кургана Андрея Жижина на рассмотрение в городской суд. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. «Курганский областной суд, рассмотрев в открытом судебном заседании, постановил: отменить постановление Курганского городского суда о возвращении дела Жижина Андрея прокурору до устранения препятствий», — озвучил решение судья. Дело Жижина рассматривали в горсуде Кургана в середине сентября. Тогда суд посчитал, что следствию следует доработать дело. Экс-заместителя Андрея Жижина следователи считают виновным в халатности и превышении должностных полномочий. По версии обвинения, Жижин принял некачественное жилье для сирот в 2015 году. Также он якобы не предпринял своевременных мер по расселению жильцов из двух курганских аварийных домов. Свою вину экс-замглавы не признал. Облсуд счел достаточными материалы дела для рассмотрения его в суде. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане прошел суд по делу экс-заместителя мэра города. Рассмотрев материалы дела, суд постановил вернуть его следователям для устранения недочетов, препятствующих рассмотрению.