06 декабря 2023

Экс-замглавы Кургана Жижина снова начнут судить. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего замглавы Жижина А. Курган, жижин андрей
Курганский горсуд будет рассматривать дело экс-замглавы Кургана Жижина Фото:

Курганский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и вернул уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Кургана Андрея Жижина на рассмотрение в городской суд. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Курганский областной суд, рассмотрев в открытом судебном заседании, постановил: отменить постановление Курганского городского суда о возвращении дела Жижина Андрея прокурору до устранения препятствий», — озвучил решение судья. Дело Жижина рассматривали в горсуде Кургана в середине сентября. Тогда суд посчитал, что следствию следует доработать дело.

Экс-заместителя Андрея Жижина следователи считают виновным в халатности и превышении должностных полномочий. По версии обвинения, Жижин принял некачественное жилье для сирот в 2015 году. Также он якобы не предпринял своевременных мер по расселению жильцов из двух курганских аварийных домов. Свою вину экс-замглавы не признал. Облсуд счел достаточными материалы дела для рассмотрения его в суде.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане прошел суд по делу экс-заместителя мэра города. Рассмотрев материалы дела, суд постановил вернуть его следователям для устранения недочетов, препятствующих рассмотрению.

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Курганский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и вернул уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Кургана Андрея Жижина на рассмотрение в городской суд. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. «Курганский областной суд, рассмотрев в открытом судебном заседании, постановил: отменить постановление Курганского городского суда о возвращении дела Жижина Андрея прокурору до устранения препятствий», — озвучил решение судья. Дело Жижина рассматривали в горсуде Кургана в середине сентября. Тогда суд посчитал, что следствию следует доработать дело. Экс-заместителя Андрея Жижина следователи считают виновным в халатности и превышении должностных полномочий. По версии обвинения, Жижин принял некачественное жилье для сирот в 2015 году. Также он якобы не предпринял своевременных мер по расселению жильцов из двух курганских аварийных домов. Свою вину экс-замглавы не признал. Облсуд счел достаточными материалы дела для рассмотрения его в суде. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане прошел суд по делу экс-заместителя мэра города. Рассмотрев материалы дела, суд постановил вернуть его следователям для устранения недочетов, препятствующих рассмотрению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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