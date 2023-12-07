Житель Свердловской области пойдет под суд из-за рыбалки в ХМАО

Мужчина незаконно выловил 74 рыбы
Житель Свердловской области пойдет под суд за рыбалку с применением запрещенных орудий в местах нереста рыбы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.
«В сентябре 2023 года обвиняемый, находясь на миграционных путях к местам нереста на участке реки Обь с использованием запрещенных орудий лова, незаконно осуществил вылов 74 особей рыб. В результате его незаконных действий рыбным запасам Российской Федерации причин ущерб», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Уголовное дело возбуждено по статье 256 УК РФ и направлено в суд для рассмотрения. Обвиняемый возместил причиненный ущерб.
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