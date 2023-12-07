Житель Свердловской области пойдет под суд из-за рыбалки в ХМАО

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Профилактическая акция «Тонкий лед» на озере Шарташ. Екатеринбург, зимняя рыбалка, улов, окунь, рыба, рыбалка
Мужчина незаконно выловил 74 рыбы Фото:

Житель Свердловской области пойдет под суд за рыбалку с применением запрещенных орудий в местах нереста рыбы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«В сентябре 2023 года обвиняемый, находясь на миграционных путях к местам нереста на участке реки Обь с использованием запрещенных орудий лова, незаконно осуществил вылов 74 особей рыб. В результате его незаконных действий рыбным запасам Российской Федерации причин ущерб», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статье 256 УК РФ и направлено в суд для рассмотрения. Обвиняемый возместил причиненный ущерб.

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Житель Свердловской области пойдет под суд за рыбалку с применением запрещенных орудий в местах нереста рыбы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. «В сентябре 2023 года обвиняемый, находясь на миграционных путях к местам нереста на участке реки Обь с использованием запрещенных орудий лова, незаконно осуществил вылов 74 особей рыб. В результате его незаконных действий рыбным запасам Российской Федерации причин ущерб», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Уголовное дело возбуждено по статье 256 УК РФ и направлено в суд для рассмотрения. Обвиняемый возместил причиненный ущерб.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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