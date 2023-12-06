06 декабря 2023

В шадринских школах отменили занятия второй смены

Мэрия Шадринска из-за морозов отменила занятия для учеников 1-11 классов
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники в Шадринске не пойдут на уроки из-за аномальных морозов Фото:

В Шадринске отменили уроки в школах для учащихся с 1 по 11 классы второй смены. Об этом сообщается в официальном telegram-канале администрации города.

«По решению отдела образования отменяются занятия в очном режиме для учащихся 1-11 классов второй смены. Образовательный процесс будет организован с применением дистанционных технологий», — указано в посте канала «Шадринск. Официально».

Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за холодов отменяли занятия для учащихся второй смены. В школах города вводят дистанционное обучение для всех учеников с 7 декабря из-за низкой температуры воздуха.

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В Шадринске отменили уроки в школах для учащихся с 1 по 11 классы второй смены. Об этом сообщается в официальном telegram-канале администрации города. «По решению отдела образования отменяются занятия в очном режиме для учащихся 1-11 классов второй смены. Образовательный процесс будет организован с применением дистанционных технологий», — указано в посте канала «Шадринск. Официально». Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за холодов отменяли занятия для учащихся второй смены. В школах города вводят дистанционное обучение для всех учеников с 7 декабря из-за низкой температуры воздуха.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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