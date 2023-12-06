В шадринских школах отменили занятия второй смены

Мэрия Шадринска из-за морозов отменила занятия для учеников 1-11 классов

07 декабря 2023 в 10:38 Размер текста - 17 +

Школьники в Шадринске не пойдут на уроки из-за аномальных морозов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Шадринске отменили уроки в школах для учащихся с 1 по 11 классы второй смены. Об этом сообщается в официальном telegram-канале администрации города. «По решению отдела образования отменяются занятия в очном режиме для учащихся 1-11 классов второй смены. Образовательный процесс будет организован с применением дистанционных технологий», — указано в посте канала «Шадринск. Официально». Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за холодов отменяли занятия для учащихся второй смены. В школах города вводят дистанционное обучение для всех учеников с 7 декабря из-за низкой температуры воздуха.

В Шадринске отменили уроки в школах для учащихся с 1 по 11 классы второй смены. Об этом сообщается в официальном telegram-канале администрации города. «По решению отдела образования отменяются занятия в очном режиме для учащихся 1-11 классов второй смены. Образовательный процесс будет организован с применением дистанционных технологий», — указано в посте канала «Шадринск. Официально». Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за холодов отменяли занятия для учащихся второй смены. В школах города вводят дистанционное обучение для всех учеников с 7 декабря из-за низкой температуры воздуха.