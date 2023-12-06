ЦГМС: в Кургане из-за холодов отменили занятия для учащихся второй смены

06 декабря 2023 в 23:09 Размер текста - 17 +

Школы Кургана переходят на дистанционное обучение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В школах Кургана вводят дистанционное обучение для всех учеников с 7 декабря из-за низкой температуры воздуха. Соответствующая информация опубликована на сайте областного ЦГМС. «Вниманию родителей и учащихся школ города Кургана. В связи с низкой температурой воздуха занятия (в школах — прим. URA.RU) учащихся с 1 по 11 класс включительно первой и второй смен отменяются», — указано на сайте центра. Ранее мэр Кургана Елена Ситникова сообщила, что школьников первой смены переводят на дистанционное обучение из-за холодов. По данным метеорологов, 7 декабря столбик термометра опустится до отметки -32 градуса.

В школах Кургана вводят дистанционное обучение для всех учеников с 7 декабря из-за низкой температуры воздуха. Соответствующая информация опубликована на сайте областного ЦГМС. «Вниманию родителей и учащихся школ города Кургана. В связи с низкой температурой воздуха занятия (в школах — прим. URA.RU) учащихся с 1 по 11 класс включительно первой и второй смен отменяются», — указано на сайте центра. Ранее мэр Кургана Елена Ситникова сообщила, что школьников первой смены переводят на дистанционное обучение из-за холодов. По данным метеорологов, 7 декабря столбик термометра опустится до отметки -32 градуса.